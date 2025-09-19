'화해', 커뮤니티 서비스 시작..."뷰티 정보 공유하세요"

하나골라줘·자유게시글 기능 통해 사용자 참여 확대

유통입력 :2025/09/19 17:12

뷰티 플랫폼 화해의 운영사 화해글로벌(각자대표 이웅·김경일)이 앱 내에 커뮤니티 서비스를 정식 오픈했다고 19일 밝혔다.

이번에 신설된 커뮤니티 기능을 통해 사용자들은 자유롭게 뷰티 정보를 공유하고 화해 포인트도 쌓을 수 있다. ‘하나골라줘’ 탭에서는 양자택일 투표를 직접 만들거나 참여할 수 있으며 ‘자유게시글’에서는 뷰티 정보, 피부 고민, 관리 꿀팁 등 다양한 주제의 글을 올리고 댓글로 소통 가능하다.

특히 뷰티 고관여자인 화해 사용자들이 나누는 정보는 실시간 뷰티 트렌드와 소비자들의 솔직한 취향을 보여주는 동시에 다른 소비자들이 제품을 선택하는 데 신뢰할 만한 데이터로 활용된다.

실제로 하나골라줘에서는 ‘평생 하나의 크림만 쓸 수 있다면’이라는 질문에 총 3만4811명이 참여했다. 자유게시판에는 ‘지성에 잡티가 많은 피부에 어울리는 쿠션 추천’, ‘홈케어로 피부 주름을 개선하는 관리 방법’ 등 뷰티 고민을 나누는 글들이 활발히 게시되고 있다.

화해는 이번 커뮤니티 기능 오픈을 시작으로 ▲작성글에 대댓글, 좋아요 ▲인기투표&박빙투표 인기글 ▲커뮤니티 활동 뱃지 및 사용자 프로필 확대 등 사용자 경험을 강화할 수 있는 다양한 기능을 순차적으로 추가할 계획이다.

화해글로벌 관계자는 “화해는 그동안 축적해온 방대한 뷰티 데이터를 기반으로 사용자들이 서로 교류하며 더욱 밀접하게 연결될 수 있는 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “향후에는 국내외를 아우르는 K뷰티 대표 커뮤니티로 자리매김해 K뷰티 브랜드들의 성장을 뒷받침하겠다”고 말했다.

