"AI로 콘텐츠 대량생산"…어도비, 퀄컴에 '어도비 젠스튜디오' 공급

어도비가 퀄컴의 글로벌 마케팅 경쟁력 강화를 위해 생성형 인공지능(AI) 콘텐츠 공급망 솔루션을 제공했다.

어도비는 퀄컴에 '어도비 젠스튜디오'를 공급했다고 19일 밝혔다.

퀄컴이 지능형 컴퓨팅 분야에서 리더십을 확대함에 따라 퀄컴의 마케터들은 모든 디지털 채널이 더 많은 콘텐츠를 요구하는 환경에서 거래 성사를 가속화하기 위해 고도로 맞춤화된 경험을 구축해야 한다는 과제를 안고 있다.

어도비는 퀄컴에 '어도비 젠스튜디오'를 공급했다. (사진=어도비)

어도비 젠스튜디오는 퀄컴이 전체 콘텐츠 공급망을 최적화하고 AI를 활용해 개인화된 경험의 제작, 활성화·측정을 강화할 수 있도록 지원한다. 매주 영향력 있는 캠페인을 제공하고 확장하는 데 필요한 수천 개의 에셋을 효율적으로 제작하고 맞춤화 하는 것도 포함되어, 마케팅 조직 전반의 생산성 향상을 돕는다.

도입 애플리케이션은 퍼포먼스 마케팅용 젠스튜디오와 어도비 익스프레스, 파이어플라이, 익스피리언스 매니저 워크프론트 등이다. 이를 통해 퀄컴은 브랜드 기준을 준수하면서도 다양한 채널용 콘텐츠를 신속하게 제작할 수 있다.

특히 파이어플라이는 상업적으로 안전한 AI 모델로, 기존 지적재산을 기반으로 학습할 수 있다. 퀄컴 마케팅 조직은 이를 활용해 통제력과 품질을 유지하며 이미지와 영상을 자유롭게 생성한다.

익스프레스는 템플릿과 승인된 디자인 자산을 제공해 현장 마케터들이 셀프서비스 방식으로 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕는다. 긴급한 소셜 미디어 캠페인에도 즉시 활용 가능하다.

익스피리언스 매니저는 다양한 변형 콘텐츠를 손쉽게 생성해 웹사이트와 같은 채널에서 타깃별 메시지 실험을 가능하게 한다. 이는 개인화 경험 제공을 위한 핵심 도구로 평가된다.

돈 맥과이어 퀄컴 수석부사장 겸 최고마케팅책임자는 "우리는 아이디어 구상부터 실행까지 콘텐츠 제작 과정을 간소화하고 있다"며 "어도비 젠스튜디오를 통해 고품질의 개인화 자산을 빠르고 효율적으로 제작할 것"이라고 말했다.

바룬 파마 어도비 젠스튜디오 및 파이어플라이 엔터프라이즈 총괄은 "비효율적인 콘텐츠 공급망은 맞춤형 경험 제공을 저해한다"며 "젠스튜디오는 AI와 크리에이티브 솔루션을 결합해 생산성과 품질을 동시에 끌어올린다"고 밝혔다.