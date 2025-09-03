"20년 사업 전문가"…어도비, 아태지역 비즈니스 총괄에 벤 굿맨 선임

어도비가 아시아·태평양 비즈니스를 가속하기 위해 새 임원을 선임했다.

어도비는 아태지역 사장 및 일본 디지털 경험(DX) 총괄로 벤 굿맨을 임명했다고 발표했다. 아태지역의 모든 어도비 비즈니스와 일본 내 디지털 경험 비즈니스를 이끌 벤 굿맨 사장은 스티븐 프리더어도비 엔터프라이즈 부문 최고 매출 책임자(CRO)에게 업무를 보고한다.

스티븐 프리더 CRO는 "벤 굿맨 사장의 리더십 경험은 어도비의 아태지역 및 일본에서의 포부에 부합한다"며 그는 성장에 대한 강력한 비전, 고객 가치 창출에 대한 탄탄한 경험, 다양한 지역에서 성공적인 팀을 구축해 온 역량을 갖췄다"고 말했다.

어도비가 아태지역 비즈니스 총괄에 벤 굿맨을 임명했다. (사진=어도비)

굿맨 사장은 20년 동안 아태지역 및 일본에서 팀을 이끌며 다수 글로벌·현지 기업의 변혁을 주도해왔다. 옥타에서 아태지역 및 일본 총괄 수석 부사장으로 3년간 재직하며 비즈니스 운영·성장 전략을 이끌었다. 2019년과 2020년 어도비 아태지역 디지털 경험 세일즈 부문 총괄도 역임한 바 있다.

관련기사

어도비는 크리에이티브와 마케팅, 인공지능(AI)을 융합해 지능적이고 확장 가능하며 연결된 고객 경험을 선사하는 고객 경험 오케스트레이션을 실현하고 있다. 어도비는 크리에이티브 전문가와 마케터 등을 위한 툴을 제공함으로써 고객의 브랜드 성장과 측정 가능한 성과를 지원하고 있다.

굿맨 사장은 "아태지역과 일본은 인공지능(AI)과 같은 혁신을 도입하고 확장하는 데 있어 선도적인 지역으로 부상하고 있다"며 "기업들은 관련성 높고 매력적인 고객 경험을 제공할 수 있는 기회를 모색하고 있다"고 설명했다. 이어 "우리가 고객·파트너와 협력을 강화하며 경험 중심의 성장을 주도하는 데 함께해 기쁘다"고 밝혔다.