"미래 큰손 Z세대 잡아라"…캠퍼스 파고드는 AI 기업, 생존 전략은?

인공지능(AI) 기업들이 대학생들의 학습부터 사회 진출까지 전 과정을 파고드는 맞춤형 서비스로 미래 핵심 소비자층 선점에 나서고 있다.

19일 업계에 따르면 AI는 대학 캠퍼스에서 낯선 기술이 아닌 필수 도구로 자리 잡고 있다. 최근 대학 생활 플랫폼 에브리타임이 학생 1천 명을 설문한 결과 10명 중 7명꼴(71.2%)이 AI를 사용한다고 답해 이 같은 흐름을 증명했다.

특히 과제와 취업 준비, 대외활동 등 여러 과업을 동시에 수행해야 하는 대학생들에게 AI는 시간 관리와 생산성을 높이는 해결사로 통한다. 실제 사용자의 절반에 가까운 49.8%는 AI를 주 3회 이상 활용하며 학습과 경력 관리 전반에 걸쳐 깊숙이 의존하는 것으로 나타났다.

일례로 서울 소재 한 대학에 재학 중인 김모씨는 과제와 대외활동 취업 준비를 동시에 해결하기 위해 발표 자료 제작부터 일정 관리까지 다양한 AI를 활용하고 있다.

김씨는 "여러 작업을 동시에 해야 하는 상황에서 특화된 AI 기능 덕분에 시간을 효율적으로 쓸 수 있게 됐다"고 말했다.

3분 만에 PPT '뚝딱'…미리캔버스, AI로 디자인 고민 해결사 자처

미리캔버스는 발표용 PPT와 포트폴리오 제작에 어려움을 겪는 대학생들의 고민을 AI로 정조준했다. 자체 개발한 모델인 '미리클넷'을 기반으로 주제만 입력하면 3분 안에 완성도 높은 프레젠테이션을 자동 생성하는 기능을 앞세운 것이다.

이는 3천만 건의 실제 디자인 데이터를 학습한 AI가 사용자의 작업 의도에 맞는 최적의 템플릿과 요소를 추천하는 방식이다. 단순 이미지 생성을 넘어 디자인의 맥락과 용도까지 파악하는 점이 핵심이다.

미리캔버스는 발표용 PPT와 포트폴리오 제작에 어려움을 겪는 대학생들의 고민을 AI로 정조준했다. (사진=미리캔버스)

경제적 부담을 낮춘 '크레딧 시스템'은 학생들에게 특히 매력적인 요소다. 무료 이용자도 매일 200크레딧을 받아 AI 드로잉이나 배경 제거 같은 고급 기능을 자유롭게 쓸 수 있다. 프로 요금제는 하루 1천 크레딧을 제공한다.

미리캔버스 관계자는 "최근 에디터 2.0 업데이트로 실시간 저장과 공동 작업 기능을 도입하는 등 사용자 경험 고도화 작업을 진행했다"며 "이용 편의성을 계속 강화해 대학생들이 간편하게 고품질의 디자인을 완성하도록 돕겠다"고 말했다.

리포트부터 자소서까지…뤼튼, 대학가 'AI 글쓰기 조교'로 부상

뤼튼은 텍스트 작업에 특화된 기능으로 대학생들의 학습과 취업 준비 전반을 지원한다. 독후감이나 발표 대본 같은 학업 과제는 물론 이력서와 자기소개서 작성, 면접 준비까지 라이프스타일 전 영역을 아우르는 솔루션을 제공하는 것이 특징이다.

특히 '완벽 요약' 기능은 강의 녹음 파일을 실시간으로 요약하거나 전체 기록으로 만들어 수업 내용 정리와 복습 효율을 크게 높였다. 사용자의 이전 대화나 선호 문체까지 고려해 맞춤형 결과물을 내놓는다.

뤼튼, GPT-5 무제한 제공 (사진=뤼튼)

뤼튼은 나아가 오픈AI의 최신 거대언어모델(LLM)인 'GPT-5'를 모든 이용자에게 무료로 무제한 제공하고 있다. 학생들이 경제적 부담 없이 과제나 취업 준비 등 목적에 맞춰 고급 AI 기술을 활용하도록 지원하는 정책이다.

AI 홍보하면 '1건당 10달러'…퍼플렉시티, 대학생과 파트너십 구축

퍼플렉시티는 이용자를 넘어 '사업 파트너'를 확보하는 전략으로 차별화를 꾀했다. 대학생이 캠퍼스 내 공식 홍보대사로 활동하며 마케팅 실무 경험과 수익을 동시에 얻는 '캠퍼스 파트너 프로그램'을 올 가을 학기 동안 운영하는 것이다.

파트너로 선정된 학생들은 단순 홍보를 넘어 이력서에 기재할 수 있는 실질적인 마케팅 경험을 쌓게 된다. 개인 추천 링크를 통해 다른 학생이 신규 서비스 '코멧'에 가입하고 첫 검색까지 마치면 성공적인 추천으로 인정된다.

퍼플렉시티가 한국을 포함한 전 세계 대학생들과 직접 실전 마케팅을 펼치는 프로그램을 운영한다. (사진=퍼플렉시티)

보상 시스템은 학생들에게 특히 매력적이다. 한국 학생 기준 추천 1건당 10달러(한화 약 1만4천원)의 수익을 얻으며 활동량에 따른 상한선이 없다. 또 활동 기간에는 1년 상당의 '퍼플렉시티 프로' 이용권이 무료로 제공되며 추천으로 가입한 친구 역시 학생 인증 시 1개월간 프로 버전을 체험할 수 있다.

"복잡한 학사일정 AI가 알아서"…노션, '디지털 집사'로 학생 시간관리 지원

노션은 대학생들 사이에서 '디지털 다이어리'로 통용된 지 오래다. 과제 마감일 추적부터 팀 프로젝트 현황, 동아리 활동 스케줄과 인턴십, 취업 준비 체크리스트까지 모든 것을 개인 맞춤형으로 설계하고 관리할 수 있기 때문이다.

여기에 더해진 AI 기능은 학습 계획과 협업 효율을 극대화한다. 시험 기간 계획표나 한 달 단위 공부 스케줄을 AI가 자동으로 제안하고 조별 과제 시에는 일정 관리와 역할 분배, 회의록 요약, 진행 상황 보고서 작성을 보조해 팀원 간 소통을 돕는다.

(사진=노션)

노션은 학생과 교육 관계자에게 유료 '플러스 플랜'을 무료로 제공해 진입 장벽을 낮췄다. 노션 AI 기능 역시 할인된 가격에 이용할 수 있으며 마켓플레이스 내 학교 템플릿 카테고리에서 다양한 생산성 도구를 확보하도록 지원한다.

업계 관계자는 "대학생 타깃의 AI 서비스는 과제 발표 취업 준비 등 구체적인 니즈에 특화된 기능과 경제적 접근성이 핵심 차별화 요소"라며 "AI를 단순히 보조 도구로 쓰는 것을 넘어 창의적 사고와 효율적 시간 관리의 파트너로 인식하는 추세인 만큼 대학생 라이프사이클에 적합한 서비스들이 계속해서 고도화될 것"이라고 분석했다.