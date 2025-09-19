"입는 로봇이 곧 '피지컬 AI', 의료보험 적용·데이터 확보 관건"

엔젤로보틱스가 헬스케어 웨어러블 로봇을 통해 '피지컬 AI'의 방향성을 제시했다. 하지만 국내 보급을 위해서는 의료보험 적용이라는 제도적 과제가 시급하다고 강조했다.

조남민 엔젤로보틱스 대표는 19일 국회도서관에서 열린 '인공지능(AI) 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 "아직 의료보험 제도에 포함되지 않아 국내 보급이 제한적"이라며 "현재는 해외 매출 비중이 크고, 미국·유럽 인증을 진행 중이며 중동 등 해외 수요도 활발하다"고 말했다.

조난민 엔젤로보틱스 대표가 19일 19일 국회도서관에서 열린 'AI 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

그는 이어 "로봇 산업은 아직 태동기 단계에 있다"며 "와우 팩터를 넘어 산업기로 발전하려면 명확한 고객 정의와 함께 제도 정착, 데이터와 AI의 결합이 필수적"이라고 지적했다.

엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 '엔젤렉스'와 단관절 제품 '엔젤슈트' 등을 개발해 하지 마비 환자, 소아 재활 환자 등 의료 현장에 적용하고 있다.

조 대표는 "로봇의 가치는 사용자의 보행 의도를 읽어 실제 행동으로 구현하는 데 있다"며 "센서 기반 제어 기술을 통해 환자의 근력 유무에 따라 포지션 제어와 포스 제어를 병행한다"고 설명했다.

그는 로봇의 역할을 '능력 회복→유지→증강→초월'로 정의하며, 의료·재활·요양을 넘어 산업 안전, 방산, 스포츠 분야까지 확장 가능성이 있다고 전망했다. 또 "저희 슬로건은 '기술로 사람의 능력을 재창조한다'"라며 "로봇은 차가운 금속이 아니라 사람의 삶을 따뜻하게 바꾸는 도구가 돼야 한다"고 덧붙였다.

조 대표는 끝으로 "헬스케어 웨어러블 로봇은 글로벌 연평균 40% 성장률을 기록하고 있다"며 "한국이 의료보험 제도와 데이터 경쟁력을 갖춘다면 충분히 주도권을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.