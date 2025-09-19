"양자·6G 보안 개가"...유일선 국민대 교수 IEEE 워킹그룹 의장 선출

"우리나라가 다소 뒤진 양자보안 분야서 주권 지키고 리드하는데 유용"

컴퓨팅입력 :2025/09/19 10:39    수정: 2025/09/19 10:40

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

유일선 국민대학교 정보보안암호수학과 교수가 양자 보안과 6G 통신을 다루는 IEEE 표준 워킹그룹 의장에 선출됐다.

19일 학계에 따르면 워킹 그룹 정식 명칭은 'Quantum-Security Embedded Architecture for 6G-IoT systems(CTS/ETSC/QS6GIoT)'로, 6G기반 거대 사물인터넷 환경을 위한 양자보안 내재 아키텍처를 다룬다. 양자 보안과 6G는 미래 신기술로 우리나라는 물론 세계 각국이 물밑에서 치열한 선점 경쟁을 벌이는 분야다.

유일선 국민대 교수

이원태 국민대 특임교수는 이 워킹그룹에 대해 "어떻게 PQC, QKD, Q-AI를 통합해 차세대 보안을 이룰 것인가를 다룬다"면서 "우리나라가 그동안 다소 뒤쳐 있던 양자보안 분야에서 주권을 지키고, 더 나아가 리드하기 위해 매우 유용한 워킹그룹이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이어 이 교수는 "특히 미래 먹거리 기술인 양자보안과 6G보안 두 마리 토끼를 한번에 잡을 수 있다는데서 의미가 있는 것으로 평가받고 있다"고 덧붙였다.

관련기사

유일선 교수는 5G와 6G 통신 보안, 양자내성암호(post-quantum cryptography, PQC), IoT 보안, 무선/이동통신 네트워크 보안, 양자 보안 아키텍처, 인증 및 프로토콜 설계 분야를 연구하는 학자로,

세계 최상위 연구자 2%(Elsevier / Stanford 등) 리스트에 2년 연속 선정된 바 있다.

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
유일선

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

엔비디아, 인텔에 6.9조원 투자..."CPU·GPU 융합 제품 공동 개발"

국가 ESS 사업, 2차전 코앞…배터리 3사 물밑 경쟁 치열

"10년 달린 N, 2030년 年10만대 판매"…현대차, 7종 신차 준비

끊이지 않는 해킹…'사이버보안 컨퍼런스'서 해법 찾는다

ZDNet Power Center