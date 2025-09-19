"양자·6G 보안 개가"...유일선 국민대 교수 IEEE 워킹그룹 의장 선출

유일선 국민대학교 정보보안암호수학과 교수가 양자 보안과 6G 통신을 다루는 IEEE 표준 워킹그룹 의장에 선출됐다.

19일 학계에 따르면 워킹 그룹 정식 명칭은 'Quantum-Security Embedded Architecture for 6G-IoT systems(CTS/ETSC/QS6GIoT)'로, 6G기반 거대 사물인터넷 환경을 위한 양자보안 내재 아키텍처를 다룬다. 양자 보안과 6G는 미래 신기술로 우리나라는 물론 세계 각국이 물밑에서 치열한 선점 경쟁을 벌이는 분야다.

유일선 국민대 교수

이원태 국민대 특임교수는 이 워킹그룹에 대해 "어떻게 PQC, QKD, Q-AI를 통합해 차세대 보안을 이룰 것인가를 다룬다"면서 "우리나라가 그동안 다소 뒤쳐 있던 양자보안 분야에서 주권을 지키고, 더 나아가 리드하기 위해 매우 유용한 워킹그룹이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이어 이 교수는 "특히 미래 먹거리 기술인 양자보안과 6G보안 두 마리 토끼를 한번에 잡을 수 있다는데서 의미가 있는 것으로 평가받고 있다"고 덧붙였다.

유일선 교수는 5G와 6G 통신 보안, 양자내성암호(post-quantum cryptography, PQC), IoT 보안, 무선/이동통신 네트워크 보안, 양자 보안 아키텍처, 인증 및 프로토콜 설계 분야를 연구하는 학자로,

세계 최상위 연구자 2%(Elsevier / Stanford 등) 리스트에 2년 연속 선정된 바 있다.