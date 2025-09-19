쿠팡, 와우회원 대상 ‘생필품 추석 선물대전’ 진행

브랜드 100여 곳 참여…10개 선물세트 초특가 판매

쿠팡은 와우회원을 대상으로 ‘생필품 추석 선물대전’을 내달 5일까지 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 행사에서는 ▲LG생활건강 ▲아모레퍼시픽 ▲애경 등 브랜드 100여 곳의 생활필수품 선물세트를 최대 50%까지 할인한다. 고객들이 명절 선물용으로 선호하는 1천 종 이상의 선물 세트를 할인가에 마련했으며, 구매 금액에 따라 최대 1만원의 추가 할인쿠폰도 증정한다. 오는 23일에는 ‘원데이 특가’ 코너를 열고 10개 인기 선물세트를 단 하루 동안 초특가에 판매한다.

선물세트는 1만원 이하 실속형 상품부터 프리미엄 브랜드 상품까지 다양하게 구성됐다. 생필품 추석 특가 코너의 1만원 이하 상품으로는 ▲잘풀리는집 리얼실키 천연펄프 미용티슈 2겹 ▲밀크바오밥 베이비 여행용 3종 키트 ▲캐스키드슨 블라썸 핸드크림 30ml 트리오 핸드케어 세트 등이 대표적이다.

(사진=쿠팡)

▲LG생활건강 히말라야 핑크솔트 선물세트 50호 ▲아모레퍼시픽 AP 섬김 3호 선물세트 ▲제이숲 실크 케라틴 단백질 샴푸 피치 에디션 선물세트 ▲유시몰 화이트닝 세트 등도 명절선물로 마련됐다. 프리미엄 선물 추천 코너에서는 ‘알럭스(R.LUX)’ 입점 브랜드 상품도 만날 수 있다.

쿠팡은 이번에 ‘지정일 배송’ 서비스를 운영한다. 주문일로부터 7일 내 원하는 배송일을 지정할 수 있다. ‘로켓선물’은 받는 사람의 주소를 몰라도 문자(SMS)나 카카오톡으로 선물을 보낼 수 있으며 수령인이 직접 주소를 입력하면 된다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
