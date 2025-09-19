딜리버루 공동 창업자, 회사 매각 후 물러난다

영국 음식 배달 업체 딜리버루 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO) 윌 슈가 회사를 미국 경쟁사 도어대시에 매각하는 거래가 완료되는 시점에 회사를 떠난다.

18일(현지시간) 파이낸셜타임즈 등 외신에 따르면 슈 CEO는 성명을 통해 내달 완료될 것으로 예상되는 29억 파운드(약 5조2천657억원) 규모의 인수합병 후 딜리버루에서 떠나겠다고 발표했다. 그는 “아이디어에 불과했던 딜리버루를 지금의 모습으로 키운 여정은 놀라운 경험이었다”며 “하지만 13년이 지난 지금, 나는 다음 도전을 고민하고 싶다”고 말했다.

슈 CEO는 딜리버루를 미국 음식 배달 서비스 우버이츠에 맞설 만큼 성장시켰다. 그는 소프트웨어 엔지니어이자 친구 그렉 올로프스키와 함께 배달 앱 딜리버루를 공동 창업했다. 슈 CEO는 아마존을 포함한 빅테크 기업들로부터 15억 달러(약 2조873억원) 이상을 투자받으면서 회사를 키워냈다.

딜리버루(사진=딜리버루)

그는 2021년 영국에 딜리버루를 상장시켰는데, 이는 런던 사상 최대 규모의 기술 기업공개(IPO)로 주목받았다. 그러나 딜리버루의 주가는 상장 첫날 26%가 하락하면서 시가 총액 약 20억 파운드(약 3조7천686억원)가 증발했다. 이후 잠시 공모가인 390펜스(약 7천349원)를 회복하기도 했으나 현재까지 IPO 때의 가치를 넘어서지 못하고 있다.

이후 지난 5월 딜리버루는 미국 도어대시에 매각된다고 발표했다. 이 거래는 음식 배달 업계 전반에서 몸집 불리기를 통한 성장 전략이 가속화되는 가운데 나온 것으로, 양 사의 거래는 내달 마무리될 예정이다.

슈 CEO의 퇴임은 몇 달 전 회사가 그가 올해 안에 물러날 것이라는 의혹을 부인한 이후에 발표됐다. 이번 거래가 완료되면 슈 CEO 뿐만 아니라 딜리버루의 사외이사 7명도 함께 사임할 방침이다.