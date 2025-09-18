딥노이드, KCR 2025서 흉부 X-레이 AI 연구 성과 공개

딥노이드가 대한영상의학회 학술대회(KCR 2025)에서 흉부 X-레이 AI 진단 기술 관련 연구 성과를 발표한다고 18일 밝혔다.

총 6편의 연구 초록이 채택됐으며 이 가운데 2편은 구연 발표로 선정돼 기술적 우수성과 임상적 가치를 인정받았다.

대한영상의학회가 주관하는 KCR 2025는 오는 9월 24일부터 27일까지 서울 코엑스 B홀에서 개최된다. 올해는 학회 창립 80주년을 맞아 세계적인 영상의학 석학들이 참여해 최신 연구와 임상 경험을 공유한다.

딥노이드 ‘KCR 2025’ 참가 (이미지=딥노이드)

딥노이드가 이번 학회에서 발표하는 구연 연구는 자사 멀티모달 생성형 AI 의료기기 'M4CXR'의 핵심 기술을 다룬다. 주요 내용은 비전언어(Vision-Language) 모델을 적용한 흉부 X-레이 이중판독 시스템 연구와 실제 임상 데이터를 기반으로 한 M4CXR 판독소견서 초안의 정량·정성적 평가다. 이 밖에도 흉부 X-ray AI 진단 관련 연구 4편이 포스터 발표로 소개된다.

한편, M4CXR은 흉부 X-레이 영상에서 41종 병변을 수초 내 판독해 신뢰성 있는 판독소견서 초안을 생성하는 AI 의료기기다. 지난 8월 식품의약품안전처로부터 임상시험계획을 승인받아 다기관·후향적·확증 임상시험을 진행 중이며, 의료기기 허가와 급여 등재를 거쳐 상용화를 추진하고 있다.

구연 발표를 맡은 딥노이드 AI선행기술팀 박종권 팀장은 "M4CXR 상용화를 앞둔 시점에서 연구 성과가 구연 발표로 채택돼 임상적 유용성과 기술력을 입증하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 임상 현장에서 필요로 하는 의료 AI 기술 개발에 집중하겠다"고 밝혔다.