밀레, 프리미엄 유선청소기 '가드' 출시

독일 프리미엄 가전 브랜드 밀레의 한국법인 밀레코리아가 강력한 흡입력과 위생적인 청소 성능을 앞세운 프리미엄 유선 진공청소기 '가드'를 국내 출시했다.

밀레코리아는 지난 17일 서울 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 신제품 런칭 행사를 열고 가드 청소기를 공개했다. 행사에서는 제품의 주요 기능과 디자인이 소개됐으며, 참석자들이 직접 체험할 수 있는 공간도 마련돼 호응을 얻었다.

가드 청소기는 고효율 모터를 탑재해 낮은 에너지 소비량으로도 강력한 흡입력을 구현했다. 하이클린 퓨어 먼지봉투와 에어클린, 에어클린 플러스, 헤파필터를 적용해 미세먼지를 99.99%까지 여과하며, 자동 닫힘 기능으로 먼지를 직접 만지지 않고 봉투를 교체할 수 있어 위생적이다. 먼지봉투는 80% 이상 재활용 플라스틱으로 제작됐다.

밀레 유선 청소기 '가드' 시리즈 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

신제품은 사용자의 생활 패턴에 맞춰 ▲실용성을 강조한 '가드 S1' ▲균형 잡힌 성능과 편의성을 갖춘 '가드 M1' ▲첨단 기술과 디자인을 결합한 프리미엄 모델 '가드 L1'로 구성됐다.

가드 S1은 4.2kg 경량 본체와 컴팩트한 디자인으로 이동·보관이 편리하다. 최대 10m 작업 반경, 3.5L 먼지봉투를 갖췄으며, 회전식 버튼으로 4단계 흡입력을 조절할 수 있다. 바닥과 러그를 부드럽게 청소하는 '파이버테크' 플로어헤드 등 액세서리도 제공한다.

가드 M1은 효율적인 공기 통로 설계로 강력한 흡입력을 발휘하며 LED 버튼으로 흡입 세기 조절이 가능하다. '올테크' 플로어헤드는 버튼 한 번으로 마룻바닥과 카펫 모드를 전환할 수 있다. 고무 회전 바퀴로 바닥을 보호해 긁힘 걱정 없이 다양한 바닥 환경에서도 탁월한 성능을 발휘한다.

밀레 유선 청소기 '가드 L1' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

가드 L1은 12m 작업 반경, 고급 패브릭과 메탈 요소가 결합된 디자인이 특징이다. 자동 바닥 감지 모드, LCD 디스플레이, 밀레 앱 연동, 충격 흡수 다이나믹 드라이브 바퀴 등 스마트 프리미엄 기능을 탑재했다.

밀레코리아 관계자는 "가드 청소기는 강력한 성능과 위생, 사용자 편의성, 디자인까지 아우르는 프리미엄 유선 청소기"라며 "앞으로도 고객 경험 중심의 혁신 제품을 통해 프리미엄 생활가전의 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.

밀레 가드 청소기는 오는 10월 1일 공식 출시된다. 밀레 공식 온라인몰과 전국 백화점 매장에서 구매할 수 있다. 오는 22일에는 SSG닷컴을 통해 단독 선런칭되며 출시 기념 프로모션도 진행된다.