창립 80주년 제약바이오협, ‘제약바이오 비전 2030’ 선포한다

한국제약바이오협회가 다음 달 24일 오후 서울 서초 협회 본관에서 창립 80주년 기념식을 개최한다.

1부는 축하공연, 선배 제약인들에 대한 묵념, 산업 홍보영상 상영, 80년사 헌정, ‘제약바이오 비전 2030’ 선포, 80주년 기념사업 공헌자들에 대한 시상식 개최 등의 순서로 진행된다.

(제공=한국제약바이오협회)

2부에서는 미래관 준공식과 함께 리모델링한 본관, 디지털 역사관, 전시물 등이 소개된다. 협회는 미래관 조성을 위해 20억 원의 투입해 1층 필로티 구조의 4개층 총 389.5제곱미터(117.84평) 규모로 미래관을 건립했다.

2층에는 회원사와 관계기관이 함께 쓸 수 있는 스마트 사무실이 운영될 예정이다. 3층은 AI신약연구원과 최근 설립 중인 AI신약개발 자율실험실(SDL, Self-Driving Lab)이, 4층에는 회의실이 마련된다.

또 이달 26일 ‘AI 파마 코리아 컨퍼런스’를 시작으로, 내달 17일 ‘제약바이오 비전 2030 실현을 위한 제3차 혁신포럼’, 그달 22일에는 대한약학회와 공동개최하는 ‘신약개발 심포지엄’, 오는 11월 28일에는 한국약제학회와 공동개최하는 ‘제조품질 혁신 세미나’ 등도 열 예정이다.

아울러 80년사, 국내 개발 신약의 탄생 비화를 담은 ‘아웃포스트-대한민국 신약을 지키는 사람들’, AI 신약 개발 입문 교재인 ‘AI 신약 개발 첫걸음, 이론부터 응용까지’, ‘의약품 광고이야기’ 등도 발간한다.

노연홍 회장은 “창립 이래 협회 발전에 헌신한 모든 이들에게 존경과 감사를 전한다”라며 “창립 80주년 기념식과 기념 사업들이 우리 산업의 성과를 되돌아보고, 새 100년을 향해 힘차게 도약하는 계기가 될 수 있도록 참여와 관심을 기대한다”라고 밝혔다.