LX공사, ‘공간정보 창업지원센터’ 개소…공간정보 창업 거점 센터

공간정보 산업 미래 이끌 창업기업 발굴·육성 본격화

디지털경제입력 :2025/09/18 15:00

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국토교통부의 전략적 지원과 한국국토정보공사(LX공사·대표 어명소)의 전문 운영 역량을 결합한 ‘공간정보 창업지원센터’가 개소했다.

공간정보를 활용한 혁신창업을 촉진하고 관련 산업 생태계를 활성화하기 위해 국토부와 LX공사는 창업기업을 대상으로 ▲기술실증 ▲투자유치·판로지원 ▲사업화 자금 연계 등 맞춤형 지원 프로그램을 운영하며, 공간정보 기반 스타트업이 더욱 빠르게 시장에 안착할 수 있도록 지원할 예정이다.

김정희 국토교통과학기술진흥원장, 이용채 국토교통 창업지원센터 입주기업 대표, 문성요 국토교통부 기획조정실장, 이승호 공간정보 창업지원센터 입주기업 대표, 어명소 한국국토정보공사 사장(왼쪽부터)이 공간정보 창업지원센터 개소식에서 축하 세리머니를 하고 있다.
LX공사는 또 오랜 기간 축적한 공간정보 인프라와 노하우를 바탕으로 창업기업이 실질적인 성과를 낼 수 있도록 전 주기적 지원에도 나선다.

LX공사는 공간정보 유망기업 발굴·육성을 통해 국내 공간정보 산업 경쟁력을 강화하고 민간 주도 기술혁신과 시장 확대를 촉진하는 계기가 될 것으로 기대했다.

어명소 LX공사 사장은 “공간정보 창업지원센터는 단순한 창업 지원을 넘어 미래 산업을 선도할 공간정보 혁신 생태계의 허브가 될 것”이라며 “앞으로도 공간정보 기술이 다양한 산업과 융합돼 새로운 가치를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
LX공사 공간정보 공간정보창업지원센터 창업지원센터 창업기업 생태계 투자유치 사업화

