韓 기관 정보 줄줄 샜다…3년간 비공개 문서 380회 외부 유출돼도 몰랐던 이곳, 어디?

한국지능정보사회진흥원(NIA) 소속 직원이 수 년간 민감한 비공개 자료를 외부로 다량 유출했던 것으로 나타났다. 우리나라 기관의 보안 관리 시스템의 허점이 그대로 드러나면서 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

18일 최민희 더불어민주당 의원이 확보한 NIA 감사보고서에 따르면 NIA 직원 A씨는 지난 2022년부터 올해 2월까지 3년 간 직무상 취득한 비공개 자료를 외부 민간업체 관계자에게 380회에 걸쳐 전달했다.

유출 문건에는 심의 문서, 경영회의 내부 자료, 평가위원 명단 등 기관의 핵심 의사결정 과정이 담긴 정보로, 대부분 외부 반출이 엄격히 제한된 비공개 문서로 드러났다.

감사 과정에선 수신 이메일 주소 오기재 후 재전송한 정황도 확인됐다. A씨는 "궁금하다고 해서 파일을 보내줬다"고 진술했지만, 감사반은 "유출 행위가 반복적이고 의도적이었다는 점에서 고의성이 충분하다"고 결론냈다.

감사반은 문서의 민감성을 인지한 상태에서 반복 전송한 점을 들어 정보보호 의무와 직무상 비밀엄수 의무 위반으로 판단했다. 또 단순 정보 유출을 넘어 금품 수수나 부정 청탁 등 대가성 거래였는지 확인하기 위해 경찰 수사도 의뢰했다. 이에 대구경찰청은 수사 결과를 검찰에 송치한 상태다. NIA는 A씨를 해임 조치했다.

이번 일로 NIA 통제 부재에 대한 지적도 제기됐다. 3년 간 NIA가 문서 유출에 대해 인지하지 못했다는 점에서 내부 정보보안 통제시스템이 제대로 작동하지 않았다고 봐서다. 이에 NIA 측에 향후 대응책과 입장을 들어보기 위해 여러 차례 연락을 취했으나, 받지 않았다.

최 의원은 "NIA는 대한민국 디지털 정부의 중추이자 국가 데이터를 직접 다루는 최전선 기관"이라며 "그런 핵심 조직에서 고의적인 정보 유출이 수년에 걸쳐 반복되고도 아무런 통제도 받지 않았다는 것은 기관의 보안관리 시스템이 사실상 마비 상태였다는 방증"이라고 강조했다.