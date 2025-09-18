카카오맵, 초정밀 한강버스 위치 제공..."강 위에서도 실시간 위치 확인"

카카오(대표 정신아)의 위치 기반 라이프 플랫폼 카카오맵이 초정밀 한강버스 위치 정보를 제공한다고 18일 밝혔다. 전국 주요 지역 버스·지하철에 이어 한강버스까지 확대해 이용자들의 이동 편의성을 높인다는 계획이다.

초정밀 한강버스는 실시간 위치정보를 이용해 강 위에서 실시간으로 이동하는 버스 위치를 직관적으로 보여주는 것이 특징이다. 한강버스는 국내 최초로 도입되는 수상 대중교통수단으로, 여의도·압구정·잠실 등 7개 선착장에서 하루 14회 운항한다. 이번 서비스 도입을 위해 카카오는 약 1년간 서울시 미래한강본부 및 TOPIS와 협력해 실시간 데이터 연계 협의와 테스트를 진행했다.

카카오맵

카카오맵 첫 화면에서 우측 레이어 버튼을 눌러 초정밀 버스 기능을 켜고 ‘한강버스’ 버튼을 선택하면 된다. 지도 위로 움직이는 한강버스를 선택하면 내비게이션 모드가 실행돼 도착까지 남은 시간, 이동 속도, 도착지 등 정보를 확인할 수 있다. 또한 자주 이용하는 노선은 즐겨찾기로 관리할 수 있다.

초정밀 한강버스는 실시간 위치 정보를 제공해 불필요한 대기 시간을 최소화하고, 이동 효율성을 높여 서울 시민과 관광객의 교통 편의성 향상에 기여할 전망이다.

이창민 카카오 맵사업개발팀 리더는 “한강버스를 시작으로 서울 지역 초정밀 버스 위치 정보를 제공하기 위한 방안도 서울시와 함께 협의 중이다.“라며, “앞으로도 실시간 교통수단 트래킹과 초정밀 서비스의 사용성을 강화하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.[끝]