케링, 구찌 실적 급감에 칼 빼들었다…CEO 교체

구찌 모회사 케링이 신임 최고경영자(CEO) 체재 아래 구찌 CEO를 교체한다. 이로 인해 구찌는 2년 만에 4번째 CEO를 맞이하게 됐다.

17일(현지시간) 파이낸셜타임스 등 외신에 따르면 케링은 성명을 통해 2023년부터 그룹의 공동 부대표를 맡아온 프란체스카 벨레티니가 그룹 최대 브랜드인 구찌의 사장 겸 CEO로 취임한다고 밝혔다. 이에 따라 현재 구찌 CEO직을 맡고 있는 스테파노 칸티노는 취임한 지 1년이 채 되지 않은 상태에서 회사를 떠나게 됐다.

전직 부대표인 장 마르크 뒤플렉스는 그룹 최고운영책임자(COO)직을 유지하며 그가 벨리티니와 함께 담당하고 있던 공동 부대표직은 폐지된다.

프란체스카 벨레티니 구찌 신임 최고경영자(CEO). (사진=케링)

이번 인사는 모회사 케링이 실적 부진에 빠진 가운데 나온 것으로, 그룹 최대 브랜드인 구찌는 실적 반등에 난항을 겪고 있다. 뿐만 아니라 계속되는 모회사의 자회사 고가 인수 논란으로 케링과 상위 지주회사의 부채가 늘어나면서 투자자들의 불안감도 커지고 있는 상황이다.

최근 모회사 케링의 신임 CEO로 취임한 루카 데 메오는 “케링을 다시 성장 궤도로 올려놓겠다”면서 조직 개편을 시사한 바 있다. 데 메오 CEO의 취임은 케링에 새로운 장을 열었다는 평가를 받는다. 20년간 프랑수아 앙리 피노 회장이 그룹 회장과 CEO를 겸직해왔으나 두 직책을 분리하면서다.

데 메오 CEO는 “이 중대한 시점에서 더 간결하고 명확한 조직을 만들고자 한다”며 “구찌에는 가장 날카로운 집중이 필요하다. 프란체스카가 브랜드를 제자리에 되돌려놓을 리더십과 완벽한 실행력을 발휘할 것”이라고 설명했다.

신임 CEO로 내정된 벨리티니는 그룹의 두 번째 규모 브랜드인 생로랑의 CEO를 역임하면서 빠른 성장과 운용 효율화를 이끌었다는 평이다.

밀라노의 업계 관계자들은 이번 인사가 전략적 변화보다는 연속성을 보여준다고 언급했다. 벨레티니는 발렌시아가 출신 디자이너 뎀나 바잘리아를 구찌 크리에이티브 디렉터로 임명하는 등 최근 주요 의사결정 과정에서 핵심 역할을 했다.

그는 2023년 구찌에서 오랜 기간 수장직을 맡아왔던 마르코 비자리가 퇴임했을 때부터 후임자로 거론돼왔다. 그러나 당시 피노 회장의 측근인 장 프랑스아 팔뤼가 임시 CEO로 임명됐고 올해 1월에는 루이비통 출신 스테파노 칸티노가 CEO로 선임된 바 있다.

구찌의 상황이 악화되면서 케링은 지난해에만 세 차례 실적 경고는 내놓았다. 이는 고수익 구조의 명품 업계에서는 이례적인 일로, 올해 상반기 구찌 매출은 4분의 1로 감소했으며, 영업이익은 절반으로 감소했다. 구찌는 그룹 전체 매출의 약 3분의 2, 영업이익의 3분의 1을 차지하기 때문에 브랜드의 정상화가 케링의 최우선 과제로 꼽힌다.

벨레티니는 골드만삭스에서 투자은행가로 일을 시작했으며 이후 프라다, 헬무트 랭, 보테가 베네타 등에서 다양한 역할을 맡아왔다. 벨레티니의 구찌 CEO 임명설은 지난 여름 데 메오 CEO가 차기 CEO로 발표된 직후부터 돌기 시작했다.

외신에 따르면 밀라노의 한 업계 관계자는 “칸티노는 성과를 내지 못햇고, 데 메오는 큰 과제를 떠안았다”며 “벨레티니는 자신을 보여줄 무대가 필요했다. 벨레티니와 뎀나가 구찌, 어쩌면 케링 전체의 마지막 희망”이라고 말했다.