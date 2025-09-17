"요마트에서 이마트슈퍼 인기 상품 장보고 할인 받으세요"

배달앱 요기요의 장보기 서비스 ‘요마트’가 ‘이마트슈퍼 그랜드 오픈 프로모션’을 30일까지 진행한다고 17일 밝혔다.

요마트에서 이마트슈퍼 상품을 처음 구매하는 고객에게는 총 2만 3천원 상당의 쿠폰팩이 제공된다. 주문 금액 구간 별 할인 쿠폰이 발급되어 1회 주문 시 최대 8천원 할인 혜택을 받을 수 있다.

이벤트 기간 동안 이마트슈퍼 인기 상품을 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 5만원 이상 2회 구매 시 1만원 할인 쿠폰이 추가 지급되어 장보기 비용을 한층 더 절약할 수 있다.

또한, 이마트슈퍼 상품을 5만원 이상 구매한 고객 전원에게 스타벅스 5천원 상품권이 증정된다. 이벤트 기간 내 리뷰를 작성하면 최대 200원의 요기요 포인트를 추가 적립도 가능하다.

요기요 관계자는 “이마트슈퍼 신규 입점에 관심을 가져주신 고객분들의 성원에 보답하고자 이번 기획전을 마련했다”며 “전보다 더 커진 할인 혜택과 초특가 상품을 만나보시길 바란다”고 말했다.