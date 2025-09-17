부산정보산업진흥원, ‘웹3 게임 커넥트 2025’ 개최… 글로벌 협력으로 아시아 허브 도약

9월 21일 부산이스포츠경기장에서 개최

디지털경제입력 :2025/09/17 12:33

부산광역시(부산시)와 부산정보산업진흥원(원장 김태열, 진흥원)은 21일 부산이스포츠경기장에서 ‘부산 웹3 게임 커넥트 2025’를 개최한다고 17일 밝혔다. 

이번 행사는 웹3 게임 산업의 최신 트렌드를 공유하고, 국내 기업의 해외 진출 및 투자 유치를 가속화하기 위한 전략적 플랫폼으로 기획됐다.

부산시와 진흥원은 이번 행사를 통해 전통적인 웹2 게임사가 새로운 시장 패러다임인 웹3로 성공적으로 전환할 수 있도록 지원하고, 글로벌 기업 및 투자자와의 협력 네트워크를 강화해 부산을 아시아 대표 웹3 게임 허브 도시로 육성할 계획이다.

행사 포스터

행사는 ▲글로벌 컨퍼런스 ▲비즈니스 매칭 ▲웹3 게임 전시·홍보 부스 ▲네트워킹 리셉션 등으로 구성되며, PG랩스, 메티스, 솔라나, GSR 등 공식 파트너를 비롯한 세계적인 웹3 기업들이 참여한다.

1대1 비즈니스 매칭 프로그램은 프라이빗 공간에서 진행되며, 국내 유망 게임사와 글로벌 벤처캐피털(VC), 퍼블리셔 간 실질적인 투자 유치 및 퍼블리싱 계약으로 이어질 수 있는 맞춤형 상담 기회를 제공한다. 참가 기업은 단순한 소개를 넘어, 실질적 협력으로 이어지는 고도화된 네트워킹을 경험할 수 있다.

또한, 행사장 로비에 마련된 전시·홍보 부스에서는 웹33 기술이 적용된 다양한 게임을 참가자가 직접 체험할 수 있으며, 개발사와의 자유로운 교류도 가능하다. 이를 통해 기업은 자사의 기술과 서비스를 알리고, 이용자는 새로운 게임 경험을 통해 웹3 생태계를 체감할 수 있는 기회를 얻게 된다.

김태열 진흥원 원장은 “이번 행사는 급변하는 게임 시장 속에서 부산이 새로운 기회의 전진기지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “기업과 전문가, 투자자, 예비 개발자가 자유롭게 교류하며 혁신적인 아이디어와 실질적인 협력 성과를 이끌어낼 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
