엔씨 TL, 대규모 업데이트 'NEW WAVE' 실시

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무, 이하 엔씨)는 MMORPG '쓰론앤리버티(이하 TL)'의 대규모 콘텐츠 업데이트 'NEW WAVE'를 진행했다고 17일 밝혔다.

TL 이용자는 ▲신규 무기 '마력구' ▲하우징 시스템 ▲24 vs 24 PvP 콘텐츠 '전장: 거인의 시가지' ▲오픈 필드 PvP '심연석 점령전' ▲개선된 '공성전'과 '도전 차원진' 등을 플레이할 수 있다.

'마력구'는 최대 3개의 구체를 소환해 딜러와 서포트 역할을 모두 수행할 수 있는 새로운 무기다. 구체 배치에 따라 전투 패턴을 변화시킬 수 있어 이용자의 위치 선정과 전략적 판단이 중요하다. 보호막으로 파티원을 지원할 수 있어 대규모 전투에서도 활약할 수 있다.

엔씨 TL 대규모 업데이트 'NEW WAVE' 진행.

'하우징 시스템'은 이용자가 자신만의 공간을 만드는 콘텐츠다. 월드를 탐험하며 자재를 모으고, 이를 가공해 만든 가구로 주택을 꾸밀 수 있다. 주택은 캐릭터별로 최대 4개까지 소유 가능하다. 다른 이용자의 주택을 방문할 수 있으며, 향후 랭킹 시스템도 도입할 예정이다.

가볍게 전략적 전투를 즐길 수 있는 24 vs 24 PvP 콘텐츠 '전장: 거인의 시가지'도 추가했다. 5개의 점령지를 두고 전투를 펼쳐 목표 점수를 달성하면 승리하는 방식으로 운영된다. 점수는 상대 플레이어 처치, 필드 오브젝트 획득∙파괴 등을 통해 얻을 수 있다. 전장에서 전투형 골렘도 조작할 수 있다.

'심연석 점령전'은 24시간 진행되는 오픈 필드 PvP 콘텐츠다. 길드 단위로 '심연석'을 차지하기 위한 전투를 펼쳐, 승리 시 '심연석 파편'을 얻을 수 있다. '심연석 파편'은 새로운 길드 스킬 사용 시에 활용할 수 있다.

관련기사

TL은 '공성전'과 '도전 차원진'을 개편했다. 공성전은 전략성과 몰입도를 강화하기 위해 성 내부 구조를 수정했다. '도전 차원진'도 주간 랭킹 시스템을 도입하고, 클리어 시간을 경쟁하는 '타임 어택'을 추가했다. 이 밖에 ▲영웅 3단 장비 ▲던전 '타락의 심연 루시엔', '거상의 궁전 네르자툼' ▲룬 레벨 확장 ▲수호자 3종 등의 콘텐츠도 추가됐다.

TL은 신규∙복귀 이용자의 원활한 플레이를 지원하고, 모든 이용자가 성장 혜택을 받을 수 있는 '세계수의 인도'를 업데이트했다. 이용자는 무기 선택 등 플레이 전반에 도움을 받고, '모험 코덱스', '성장일지', '세계수의 인도' 등 메인 콘텐츠를 즐기며 전투력을 6천까지 빠르게 성장시킬 수 있다. 미션을 완료하면 '무기 전문화 경험치', '진귀한 룬 확률 상자', '혼돈 룬 선택 상자' 등도 획득 가능하다.