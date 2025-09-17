KGM, 국내 첫 전기 픽업 '무쏘EV'…출시 반년만에 6천대 달성

KG모빌리티(KGM)는 국내 첫번째 전기 픽업 '무쏘 EV'가 출시 6개월여만에 누적 판매 6천대를 돌파하며 연간 판매 목표를 조기 달성했다고 17일 밝혔다.

'무쏘 EV'는 KGM이 지난 2002년 '무쏘 스포츠'로 픽업 시장을 개척한 이래 다섯 번째로 선보인 픽업 모델이자 국내 유일의 전기 픽업이다.

지난 3월 중순부터 고객 인도를 시작한 '무쏘 EV'는 ▲3월 526대 ▲4월 719대 ▲5월 1천167대 ▲6월 563대 ▲7월 1천339대 ▲8월 1천40대 ▲9월(9월 16일 기준) 700여 대 등 꾸준한 판매 실적을 기록하며, 반년 만에 올해 목표치로 제시한 내수 6천대를 넘어섰다.

KG모빌리티 무쏘EV

무쏘 EV는 20여 년간 축적된 KGM 픽업 제조 기술에 첨단 전동화 기술을 접목해 중형 SUV 수준의 편안함과 전기차 특유의 정숙성, 픽업 본연의 뛰어난 적재 능력(최대 500kg)을 갖춘 것이 특징이다.

여기에 5년간 600만원 수준의 운영비와 각종 친환경차 혜택까지 더해져 더욱 경제적이다. 실구매가는 국고 보조금 652만원 및 지자체(서울시 기준) 보조금 186만원을 받아 실제 구매 가격은 3천만원 후반대로 형성되며, 소상공인은 추가 지원과 부가세 환급 등 전용 혜택을 받아 3천만원 중반까지 낮아진다.

관련기사

KGM은 올해 초부터 독일과 이탈리아 등 유럽 시장에서 '무쏘 EV' 사전 마케팅 활동을 진행했으며, 지난 8월부터는 본격적으로 론칭 행사를 이어가고 있다.

KGM 관계자는 "무쏘 EV의 목표 조기 달성은 전기차 수요 둔화와 픽업 시장 정체라는 상황 속에서 이루어낸 성과라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 니즈에 대응하며 No.1 픽업 브랜드로서의 입지를 넓힐 것"이라고 밝혔다.