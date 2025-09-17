컬리, 10월 DDP서 ‘뷰티페스타 2025’ 연다

리테일 테크 기업 컬리는 내달 30일부터 4일간 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 ‘컬리뷰티페스타 2025’를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 컬리뷰티페스타 2025의 슬로건은 ‘아름다움을 알아보는 순간’이다. 진정한 아름다움은 단순히 보여지는 것뿐만 아니라 자신만의 취향과 자신감을 찾은 순간에 발현된다는 의미를 담았다.

컬리는 컬리뷰티페스타 2025의 차별점으로 뷰티 큐레이션을 꼽았다. ▲아름다움 ▲생명력 ▲경험 ▲빛 ▲아름다움이라는 5개 주제를 ‘나를 가꾸는 정원’이라는 공간 콘셉트로 구현했다.

컬리의 큐레이션 역량은 60개 참여 브랜드에서도 확인할 수 있다. 스킨 수티컬즈, 나스 등 오프라인 행사에 처음 참여하는 40개의 브랜드가 ‘컬리뷰티페스타’에서 최초의 경험을 선보인다. SK-II, 유세린 등 절반이 넘는 브랜드는 올해 신규로 참여해 지난 행사와는 다른 체험 기회를 제공할 예정이다. 라로제 등 브랜드 4곳은 VIP 회원 대상 뷰티 클래스를 선보이는 등 차별화된 행사를 준비했다.

오는 22일에는 컬리 멤버스 회원 대상으로 정가보다 50% 할인된 2만5천원에 가장 먼저 티켓을 판매한다. 일반 고객 대상 얼리버드 티켓 판매는 오는 24일 오전 11시 시작한다. 오전·오후권으로 나누어진 티켓은 얼리버드 기간 동안 40% 할인된 3만원에 판매한다.

이번 행사를 기획한 김고은 컬리 브랜드마케팅 그룹장은 “이번 행사는 이미 많은 고객들에게 인정받고 있는 컬리의 큐레이션 역량이 뷰티에서도 발휘되는 축제가 될 것”이라고 말했다.