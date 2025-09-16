정은경 장관 "디지털이 취약계층 의료 이용 갭 안 만들도록”

우리나라에서 처음 열린 제15차 아시아태평양경제협력체(APEC) 보건과경제고위급회의(HLMHE)가 공동성명문을 채택한 가운데, 의장을 맡은 정은경 보건복지부 장관은 디지털헬스 활용에 있어 디지털리터러시(디지털 문해력) 향상 필요성에 대해 강조했다.

정 장관은 16일 오후 서울 신라호텔에서 공동성명문 브리핑에서 디지털 문해력이 오히려 디지털헬스 활용에 있어 허들로 작용할 수 있다는 점에 대해 “디지털 문해력이 좀 떨어지는 취약계층에 대해서는 이를 높일 수 있는 교육이나 이를 지원할 수 있는 환경 조성이 굉장히 중요하다고 회원경제간 공감했다”라며 이같이 밝혔다.

공동성명문 도출을 위한 회원경제간 논의는 지난 3월부터 진행됐다. 16일 새벽까지 이어진 회의에서 최종 채택된 내용은 ▲연결, 혁신, 번영: 건강하고 스마트하며 고령화에 대응하는 사회 구축 ▲변화하는 인구구조 속 건강하고 활동적인 고령화 증진 ▲지속가능한 보건의료체계 구축 및 모두를 위한 보건 증진 ▲보건의료체계 변혁을 위한 디지털 보건의료 및 인공지능 활용 ▲지역사회 기반 일차 보건의료 및 돌봄 서비스 강화 ▲회복력 잇고 효율적인 보건의료 공급망 ▲생애주기에 걸친 포괄적 암 관리 강화 ▲정신건강 및 웰빙 강화 ▲극심한 기상 이변 및 자연재해로 인한 환경적 위햡에 대한 보건의료체계의 회복력 강화 ▲미래 공중보건 비상사태 예방 및 대응을 위한 다분야적 접근 등 10개 목표 아래 20개 세부 과제로 구성됐다.

다음은 정 장관 및 에두아르도 페드로사 APEC 사무국장과의 일문일답.

- 보건의료 분야 인공지능(AI)의 활용의 위험성에 대한 가이드라인 등에 대해 회원경제간 논의는.

“AI를 기반으로 한 그런 의료 부분이 많이 확대되리라 생각하고 이러한 디지털 보건의료나 AI는 공동성명문에도 있는 것처럼 위협과 기회 요인이 다 같이 가지고 있다고 본다. 위협 부분에서는 개인정보나 데이터에 대한 안전에 대한 문제들이 지적된다. 윤리적 측면도 중요해서 오전에 발표한 국가별 사례를 보면 그런 윤리 가이드라인을 만든 그런 국가들이 많이 있었다. 우리나라도 이를 좀 더 강화하는 게 필요하다. AI나 디지털헬스에 대한 윤리적인 가이드라인을 만들 수 있었으면 하는 그런 바람이 있다.”

- 공동성명문에 포함된 디지털리터러시 향상 방안은.

“디지털 헬스에 대한 문해력 때문에 취약계층이나 고령층은 디지털 헬스로부터 소외될 수 있다. (디지털헬스) 이용 갭이 더 넓어지는 문제에 대해 다들 우려를 한다. 우리나라에서도 현재 키오스크 이용하는 데 노인분들이나 장애인분들은 사용에 어려움이 많은 것과 유사하다. 이런 디지털 문해력이 떨어지는 취약계층에 대해 높일 수 있는 교육 및 이를 지원할 수 있는 환경 조성이 굉장히 중요하다고 다들 공감한다. 그 부분을 어떻게 해소할 것인지에 대해서는 아마 국가별로 좀 실행 방안들은 좀 다를 수 있을 것 같다.

이후 논의 과정 중에 국가별로 그런 문제를 해결하기 위해서 어떤 노력했는지를 좀 지식이나 경험을 공유할 그런 기회를 추가로 만들면 좋을 것 같다. 디지털헬스와 AI는 앞으로도 계속 중요한 보건의료 이슈이기 때문에 좀 더 심화시키는 논의를 진행하는 것이 필요하다.”

“(최준호 복지부 기획조정실 국제협력관) APEC 차원에서 보건 분야 서브 워킹그룹이 있다. 우리나라와 대만이 주도하고 있다. APEC 내 국가들 간 어떤 디지털 전환의 정도나 그 디지털 전환이 필요하다는 방향성을 인식하는데 아직 편차가 있다. 디지털 리터러시 등 관련 다른 주제를 다룰지는 계속 논의와 협력이 필요하다.”

-이번에 채택된 공동성명문에 의장국인 우리나라의 보건 정책 철학이나 경험이 반영된 사례가 있는지.

“공동선언문에 담긴 내용 중에 한국도 고민하는 주제가 다른 APEC 국가들하고 크게 다르지는 않다. 고령화도 그렇다. 지속 가능한 보건의료 체계 관련해 우리나라도 지금 지역 필수 의료에 대한 어려움을 겪고 있는 것처럼 그런 부분들이 재정이나 거버넌스 회복력을 향상하는 그런 내용들이 같이 담겨 있다.

우리나라도 지금 AI 대전환이 진행되고 있어서 의료 분야도 디지털 헬스와 AI를 활용한 대전환에 대한 부분을 준비해야 하는데 각국의 그런 경험들이 매우 큰 도움이 됐다. 그런 부분들이 우리나라의 사례들도 같이 발표되어서 우리나라의 어떤 디지털 헬스의 어떤 발전 상황 이런 것들도 많이 공유했다.

내년부터 시행되는 지역사회 통합 돌봄과 관련해 모든 국가가 다 고령화에 대한 돌봄의 이슈가 증가하고 있기 때문에 지역사회 1차 의료를 기반으로 한 의료와 돌봄을 통합적으로나 지속적으로 어떻게 제공할 건가에 대한 그런 중요성과 대비가 필요하다는 내용도 담겼다.

기후 변화와 관련해 최근 강릉 가뭄이나 산불 등 기후 위기로 인한 건강 문제까지도 갈 수 있는 것들을 경험하고 있다. 이런 기후 위기에 대응하는 보건의료 체계의 회복력 강화 내용이 우리의 대응 방향과 APEC 국가들이 공유하고 있는 보건 이슈가 크게 다르지 않아서 서로의 해결책이나 지식, 정책 경험을 공유할 수 있었다.”

-자궁경부암 근절 외에 다른 여성암 관련 논의나 합의가 있었나. 취약계층이 자신의 지역사회에 머무르며 나이 들어갈 수 있도록 하는 서비스를 확대해야 한다는 부분이 있던데 탈시설과 비슷한 것인가.

“자궁경부암 근절을 시키자는 목표하에 자궁경부암 백신 접종률, 조기 검진, 적절 치료 제공 전략에 맞춰 로드맵이 만들어졌다. 우리나라도 본인이 살던 지역에서 건강하게 노후를 보내자는 방향을 갖고 있다. 이는 글로벌 추세이다. 이는 탈시설이라는 좁은 의미가 아니라 요양병원이나 요양시설 같은데 들어가지 않고 그거를 예방해서 지역사회에 본인이 살던 데에서 좀 포괄적인 그런 통합 서비스를 받고 본인이 살고 있는 지역에서 건강한 노후를 맞이하자는 내용이다.”

-AI 활용 관련 우리나라가 특히 참고할 만한 사례가 있다면.

“대부분의 국가가 AI를 활용한 보건의료 분야는 질병을 조기 진단하고 다음에 질병을 예측, 개인 맞춤형 치료, 스마트 병원 등이다. 희귀질환자의 경우, 유전자 검사를 통해서 신속하게 희귀 질환 진단한 사례들도 있었다. 병원에서 여러 환자의 생체 정보들과 검사 정보들을 통합 분석해서 패혈증을 조기에 발견, 항생제나 치료가 적기에 들어가서 사망률을 줄이는 노력도 있었다. 아주 많은 시도가 다양하게 진행이 되고 있기 때문에 좀 더 검증되면 의료의 효율성도 높일 수가 있고 제한된 의료 자원을 좀 더 효율적으로 활용할 수 있다고 본다.

AI 기술을 접목한 원격의료는 섬 지역 국가나 지리적으로 취약한 지역에 의료 및 건강 격차를 줄일 수 있는 굉장히 중요한 수단은 내용도 발표됐다. 선진국은 선진국대로 필요한 전환이 있고, 저개발 국가는 저개발 국가대로 저희가 해결하지 못했던 그런 것들을 추진해 볼 수 있겠다는 거다. 엑스레이에 AI가 접목돼 결핵을 판독할 수 있는 시스템과 신속하게 다제내성이나 결핵균을 진단할 수 있는 현장 진단 검사 키트 이런 게 패키지로 마련된다면 결핵 퇴치 사례가 될 수 있을 것이다. 우리나라가 기술 개발이 앞서 있기 때문에 많은 역할을 할 수 있을 거라고 기대한다.”

-이번 공동성명문 최종 문안에 포함되지 못한 의제는 없었나. 자궁경부암 근절 로드맵을 바탕으로 국내에서 어떤 정책을 더 강화거나 새로 도입할 계획이 있나.

“오랫동안 공동성명문과 아젠다에 대해서 논의해 합의 하에 성명문을 만들었다. 때문에 약간의 이견이 있을 수는 있지만 이를 공개하는 것은 적절하지 않다. 자궁경부암은 우리나라에서도 상당히 질병 부담이 있는 중요한 암이다. HPV 백신을 12세 이상, 18세~24세 취약 계층에게 무료로 백신접종을 진행하고 있다. 백신 접종의 (대상 및 연령) 범위를 높이고, 백신을 변경하는 부분들이 남아 있다.

내년부터 여성만이 아닌 12세 남아에 대해서도 접종을 확대하기 때문에 접종의 범위를 넓히는 것과 접종이 포함하고 있는 바이러스 종류를 확대하는 것이 제 숙제로 남아 있다고 보면 된다.”