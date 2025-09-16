우리 기술로 만든 스마트도시 통합플랫폼 국제 표준 제정

스마트도시 관련 국제 표준화 제정…플랫폼 수출 기반 마련

디지털경제입력 :2025/09/16 17:53

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국내 기술로 개발된 ‘스마트도시 플랫폼의 실시간 이벤트 모니터링 및 통합 관리(스마트도시 통합플랫폼)’가 ITU-T SG20에서 국제 표준으로 제정됐다.

국토교통부는 2015년부터　외산 장비 의존율을 낮추기 위해 방범·방재, 교육 등 정보시스템을 연계·활용해 다양한 도시상황을 관리하는 기술인 스마트도시 통합플랫폼을 개발해 왔다.

스마트도시 통합플랫폼은 108개 지자체에 보급했고 수출 기반 마련과 확산을 위해 약 3년 동안 SG20 회원국들과 협력해 표준 요구사항을 보완한 끝에 국제표준으로 제정됐다.

스마트도시 통합플랫폼 기반구축 지자체 현황

스마트도시 통합플랫폼은 도시데이터 수집·분석·활용·모니터링 등의 기능을 갖춘 도시 관리를 위한 플랫폼으로 시간 및 위치기반의 실시간 상황 정보 처리 기능을 통해 도시 서비스 제공의 효율성을 높인다.

GIS 기반 단일 아이콘 형태로 상황 정보를 시각화해 재난이나 긴급 상황 발생 시 담당자가 신속하고 효율적으로 대응할 수 있도록 지원한다.

윤종빈 국토부 도시경제과장은 “이번 국제표준 제정은 전 세계 도시 간 호환성을 향상시켜 국내 우수한 스마트도시 관련 기업의 해외시장 진출에 교두보 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 국내 스마트도시 산업 발전 및 해외 진출을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
국제표준 스마트도시 통합플랫폼 스마트도시통합플랫폼 국토교통부 해외진출 ITU-T GIS

