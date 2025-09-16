‘디지털헬스케어포럼 2025’, 2일 서울코엑스서 열린다

올해로 5회째를 맞는 ‘디지털헬스케어포럼 2025(Digital Healthcare Forum 2025, 이하 DHF 2025)’가 다음 달 2일 오전 10시 서울 코엑스 A홀에서 개최된다.

‘인공지능 페스타(AI Festa)’ 세부 프로그램으로 마련되는 DHF 2025 주제는 ‘AI 품은 K-헬스 전망’이다. 이 자리에서는 인공지능(AI)의 제약바이오 산업 적용 사례를 공유하는 한편, 우리나라가 글로벌 AI 신약개발 및 디지털헬스 선도국으로 도약하기 위한 민관 전문가의 통찰이 소개될 예정이다.

DHF 2025는 과학기술정보통신부‧한국인공지능소프트웨어산업협회‧AI 페스타조직위원회가 공동 주최하고, 보건복지부‧식품의약품안전처‧한국보건산업진흥원‧디지털헬스케어연합포럼‧한국의료데이터협회가 후원했다.

행사는 김경묵 지디넷코리아 대표의 인사말과 한호성 디지털헬스케어연합포럼 회장의 개회사로 문을 연다.

총 2부로 구성되며 세션 1 주제는 ‘AI 신약개발 국내 제약바이오 현주소는’이다. 석차옥 갤럭스 대표는 ‘AI, 생체 분자의 이해에서 치료제 설계까지’란 주제로 발표에 나선다.

이어 김영훈 파미노젠 대표는 ‘데이터에서 가치까지: 연구자와 경영진을 위한 AI 신약개발 로드맵’에 대해 강연한다. 보건복지부 보건의료데이터진흥과의 박지민 사무관은 정부의 보건의료 분야 의료데이터 전략을 소개할 예정이다.

세션 2는 ‘글로벌 선도 K-디지털헬스 되려면’이란 주제로 진행된다.

정문정 뷰노 사업실장은 ‘의료 AI, 시장과 경쟁에 대한 제언’에 대해 강연하며, 김명관 차의과학대학 교수는 ‘AI 헬스케어 산업 가속화를 위한 의료데이터 거래와 가치 평가’에 대해 발표한다.

김재홍 더블류닷에이아이 대표가 ‘의료영상(X-ray, 초음파) 기반 인공 유방 보형물 진단 AI 솔루션 개발’ 사례를 전한다. 마지막으로 이종록 한국의료기기안전정보원 본부장이 우리나라의 디지털헬스 육성 및 규제 개선 노력에 대해 전한다.

김경묵 지디넷코리아 대표는 “디지털 헬스케어 포럼 2025는 바이오헬스 분야의 AI 활용 현황과 미래를 논의하는 장”이라며 “기업의 AI 신약 개발 사례와 산업 활용 동향을 살펴보고, 정부의 보건 산업 분야의 AI 활용 방향을 공유할 예정”이라고 밝혔다.

아울러 “대학과 기업의 의료 AI 시장에 대한 진단을 들어보고, 의료데이터 가치에 대한 전문가의 통찰을 전할 예정”이라며 “디지털헬스와 의료기기 분야의 정책 변화와 규제혁신에 대한 최신 동향이 소개되는 만큼 많은 관심을 부탁드린다”라고 전했다.

한편, 오는 30일부터 다음 달 2일까지 ‘인공지능 페스타(AI Festa 2025)’ 기간 동안 ‘디지털헬스케어특별관’을 통한 바이오헬스 기업 전시관도 운영된다. 전남‧부산‧강원 지역의 바이오헬스 육성 노력과 지역 우수 바이오 기업들이 소개될 예정이다.