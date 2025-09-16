국가유산청 궁능유적본부(본부장 이재필)는 파주 삼릉 역사문화관 내부 정비와 전시를 개편해 새롭게 문을 열었다고 16일 밝혔다.

파주 삼릉은 경기도 파주시에 있는 공릉(恭陵, 조선 제8대 예종의 원비 장순왕후), 순릉(順陵, 제9대 성종의 원비 공혜왕후), 영릉(永陵, 추존 진종과 효순황후)으로 이루어진 조선 왕릉군이다.

이번에 개편된 역사문화관은 ‘파주 삼릉 알아보기’, ‘조선왕릉 알아보기’, ‘파주 삼릉 실감형 영상’ 세 가지 주제로 구분해 관람객 주도형 체험 요소를 중심으로 개편했다고 본부 측은 설명했다.

국가유산청 궁능유적본부, '파주 삼릉 역사문화관' 새롭게 열어.(제공=국가유산청)

‘파주 삼릉 알아보기’에서는 파주 삼릉이 지닌 역사적·문화적 가치를 다채롭게 살펴볼 수 있다. 공릉, 순릉, 영릉의 능주와 연혁 그리고 왕릉으로 추존된 역사를 소개한다. 3차원(3D) 그래픽으로 제작된 파주 삼릉 숲의 사계절 영상을 통해 조선왕릉 역사경관림의 아름다움을 생생하게 감상할 수 있고, 무인 단말기(키오스크)를 통해 접근이 제한된 능침을 포함하여 삼릉 전체를 마치 직접 걷는 듯한 가상현실(VR) 체험이 가능하다.

‘조선왕릉 알아보기’에서는 능주의 신분·성별, 부장품의 시대별 특징 등을 왕릉 부장품을 주제로 한 다양한 콘텐츠로 풀어냈다. 실제 출토된 유물 사진과 사료를 바탕으로 재현한 정조 부장품을 실물 전시하여 관람객의 이해를 돕는다. 더불어, 유네스코 세계유산으로 지정된 40기의 조선왕릉과 왕실 부장품 정보도 무인 단말기(키오스크)를 통해 상세하게 찾아볼 수 있다.

‘파주 삼릉 실감형 영상’은 왕릉을 지키는 석물들을 신적인 존재로 풀어낸 미디어아트다. 왕릉의 능침을 위협하는 존재로부터 석물들이 깨어나 능을 지키는 장면을 감각적으로 연출하여 왕릉 석물의 상징성과 신성함을 극적으로 보여준다.

국가유산청 궁능유적본부는 “파주 삼릉 역사문화관을 비롯한 조선왕릉 역사문화관을 찾는 방문객들이 휴식과 함께 조선왕릉의 가치를 쉽게 이해할 수 있도록 전시 콘텐츠를 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 밝혔다.