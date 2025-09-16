해태, 추석 맞아 ‘우주간식탐험대’ 출시

해태제과가 추석 명절을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 신개념 선물세트 ‘우주간식탐험대’를 출시했다고 16일 밝혔다.
이번 제품은 대표 과자 10종과 과학 놀이 요소를 결합한 체험형 키트로, 해태몰과 네이버 등 온라인몰에서 2천 세트 한정 판매된다.
구성품은 ▲오예스 미니 ▲홈런볼 ▲칼로리바란스 ▲에이스 ▲사브레 ▲버터링골드 ▲충전시간 ▲자유시간 ▲구운감자 ▲신쫄이(사과맛) 등 해태 인기 과자 10종이다.
여기에 서울 시립과학관과 공동 기획한 ‘우주 윷놀이’ 세트를 포함해 놀이와 학습을 동시에 경험할 수 있도록 했다. 윷판에는 빅뱅부터 지구와 달의 탄생까지 우주 역사가 게임 경로로 배치돼, 윷을 던지며 자연스럽게 우주 탐험을 즐길 수 있다.
관련기사
- AI 시대 인재·성장·협업 모든 것 'HR테크 리더스 데이 4' 열린다2025.09.11
- AI 시대, 조직과 구성원의 성장·성공 전략 어떻게 짤까2025.09.13
- AI 시대 맞는 채용·업무 "아직도 준비만?"…해법 찾는다2025.09.15
- 롯데, 추석 앞두고 납품대금 8천957억원 조기 지급2025.09.16
패키지 디자인도 우주 콘셉트를 살렸다. 해태의 대표 캐릭터 허비(허니버터칩), 깨비(맛동산), 차유식(자유시간), 예쓰(오예스)가 우주복을 입고 등장하며, 별과 태양계 이미지를 더해 아이들의 호기심을 자극한다.
해태제과 관계자는 “추석을 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 놀이와 간식을 한 세트에 담았다”며 “앞으로도 온 가족이 다 같이 즐길 수 있는 다양한 선물세트를 선보일 것”이라고 말했다.