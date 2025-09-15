지오영, 아스트라제네카 선정 아태 최우수 물류 운영 파트너 기업으로

지오영이 아스트라제네카 선정 2024년 ‘아시아태평양 지역 최우수 물류 운영 기업’으로 선정됐다.

회사는 의약품 물류 프로세스 개선으로 작업 효율성을 향상한 점, 안정적이며 신뢰할 수 있는 서비스를 제공한 성과를 인정받았다.

또 반품 물류 처리 효율 개선과 물류센터 작업 동선 최적화로 공간 활용과 작업 시간을 감소한 노력도 높은 평가를 받았다. 관련해 지오영은 지난해 물류 유통 서비스 평가 항목(KPI)에서 100%를 달성한 바 있다.

아스트라제네카는 지오영의 ESG 경영에도 주목했다. 지오영은 탄소정보공개프로젝트(CDP)에서 우수 평가를 받았다. 글로벌 지속가능경영 평가기관 에코바디스(EcoVadis) 인증도 취득했다.

이와 함께 회사는 UN글로벌콤팩트(UNGC), 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF)이 공동 주관하는 과학 기반 온실가스 감축 목표 검증 이니셔티브 SBTi(Science Based Targets initiative)에도 참여하고 있다.

지오영은 지난 2022년 아스트라제네카와 3PL 파트너십을 체결했다. 이에 따라 정온·콜드체인 기반 의약품부터 임상시험용 의약품과 대조약 구매 서비스까지 보관·유통을 포함한 물류 전 과정을 전담하고 있다.

조선혜 회장은 “이번 선정은 지오영의 물류 혁신과 ESG 실천 노력을 입증한 사례”라며 “국내외 고객사의 니즈를 선제 반영하겠다”라고 밝혔다.