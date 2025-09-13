디지털소사이어티, 에이전틱AI 시대 AX 가속화 세미나 개최

디지털소사이어티 디지털경제융합위원회는 12일 ‘에이전틱 AI 시대, AX 가속화를 위한 방향성’을 주제로 제4회 세미나를 개최했다.

박진원 LG CNS Agentic AI사업팀장의 발제로 진행된 세미나에서는 생성형 AI를 넘어 스스로 목표를 설정하고 계획, 실행, 평가까지 완결된 업무를 수행하는 ‘에이전틱 AI’ 시대를 맞아 기업이 AI 전환(AX)을 가속화하기 위한 전략과 현장의 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

박진원 팀장은 “AI가 인지-추론-판단-실행-평가의 완결적 사이클을 수행하는 에이전틱 AI 단계로 도약하고 있다”며 기존의 분절된 단위 업무 자동화를 넘어 조직의 경계를 초월하는 파괴적 혁신을 가능하게 한다고 설명했다.

다만 많은 국내 기업들이 기술검증과 실제 도입 사이의 간극, 이른바 ‘캐즘(Chasm)’에 빠져 투자 대비 실질적인 성과를 내지 못하고 있다고 지적했다. 박 팀장은 그 원인으로 훈련 데이터 및 전문인력 부족, 빠른 기술 발전에 따른 최적안 선정의 어려움, 기술 주도 접근으로 인한 현업과의 괴리 등을 꼽았다.

성공적인 기업의 AX전환을 위해 ▲에이전틱 AI 도입을 기술 프로젝트가 아닌 비즈니스 혁신 전략으로 접근 필요 ▲현장의 업무 프로세스 혁신애 집중하여 단기간에 성과를 낼 수 있는 ‘퀵윈(Quick-win)’ 과제 우선 추진 ▲선도 기업과의 전략적 기술 파트너십과 내부 역량 강화의 균형 있는 추진 등을 제안했다.

세미나 참석자들은 최근 AX전환을 투자가 아닌 자산으로 인식하는 긍정적인 변화, 선도적으로 진행되고 있는 베스트 사례 확산 기대 등을 나누며, 기업이 실질적인 성과를 창출하기 위해 명확한 전략과 현장 중심의 접근이 필수적이라는 데 의견을 모았다.