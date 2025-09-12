ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
인공지능
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2025/09/12 17:30
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 전보 ▲용산공원조성추진기획단 공원정책과장 서지웅 ▲건설산업과장 김성환
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
국토교통부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
김동명 LG엔솔 사장 "美공장 건설 지연 심각한 수준 아냐"
로봇이 날 따라하고 배우네…'피지컬 AI' 시대 온다
넥슨 '2025 아이콘매치' 개막 D-1…세계 축구 레전드 집결에 기대감↑
SK, HBM4 동작속도 10Gbps 이상 구현...마이크론 발등에 불?
ZDNet Power Center