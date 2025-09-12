오픈AI, '공익법인' 전환되나…MS와 새 파트너십 합의 추진

오픈AI가 마이크로소프트(MS)와 새로운 파트너십 구조에 합의하면서 비영리 지배 구조를 유지한 채 영리 조직을 공익법인(PBC)으로 전환할 수 있는 길이 열렸다.

12일 테크크런치에 따르면 오픈AI는 MS와 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 자사의 영리 조직을 공익법인으로 전환하는 방안을 추진한다고 발표했다. 다만 이 계획은 미국 캘리포니아와 델라웨어 주 규제 당국의 승인을 받아야 한다.

사티야 나델라 MS CEO(왼쪽)과 샘 알트먼 오픈AI CEO(오른쪽)이 함께 (사진=샘 알트먼 X)

브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장은 "오픈AI 비영리 조직은 계속 존속하며 스타트업의 운영에 대한 통제권을 유지할 것"이라며 "비영리 조직은 오픈AI 공익법인 지분을 보유하게 되며 그 가치는 1천억 달러(138조원) 이상에 이를 것"이라고 밝혔다.

이번 합의는 오픈AI와 MS가 수개월간 이어온 협상을 사실상 마무리하는 신호로 해석된다. 오픈AI는 일반적인 스타트업과 달리 비영리 이사회가 지배하는 구조다. 2023년 이사회가 샘 올트먼 최고경영자(CEO)를 해임했다가 며칠 만에 복귀시키고 상당수 이사진이 사퇴한 사건도 같은 구조에서 비롯됐다.

현재 오픈AI와 MS는 클라우드 및 기술 제공 측면에서 긴밀히 연결돼 있다. MS는 오픈AI의 주요 클라우드 파트너이자 투자자로서 독점적 접근 권한을 갖고 있다. 그러나 챗GPT 사업이 급성장하면서 오픈AI는 MS 의존도를 줄이기 위한 움직임을 보여 왔다.

월스트리트저널에 따르면 오픈AI는 오라클과 2027년부터 5년간 3천억 달러(416조원) 규모 클라우드 계약을 체결했으며 일본 소프트뱅크와는 인공지능(AI) 데이터센터를 건립하는 '스타게이트' 프로젝트를 추진 중이다.

관련기사

한편 최근 협상 과정에서 양사 간 의견 차이도 감지됐다. MS는 오픈AI가 인수하려던 AI 코딩 스타트업 윈드서프의 기술 통제권을 원했으나 오픈AI는 독립성을 지키려 한 것으로 알려졌다. 해당 인수는 무산됐고 윈드서프 창업진은 구글에 합류했으며 나머지 인력은 다른 스타트업인 코그니션에 흡수됐다.

오픈AI와 MS는 공동 성명을 통해 "이번 MOU는 향후 파트너십 단계에 대한 비구속적 합의이며 현재 최종 계약 체결을 위해 협상 중"이라고 밝혔다.