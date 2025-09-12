컴투스, '서머너즈 워: 러쉬' 스팀 글로벌 출시

9개 언어 지원·사전 위시리스트 1만 건 돌파 보상 지급

게임입력 :2025/09/12 17:20

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컴투스(대표 남재관)는 키우기 디펜스 RPG '서머너즈 워: 러쉬'를 스팀에 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 스팀 출시로 글로벌 이용자들이 다양한 PC 환경에서 게임을 즐길 수 있게 됐다. 스팀 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 태국어 등 9개 언어를 지원한다.

출시에 앞서 진행한 스팀 위시리스트(찜) 이벤트는 목표치 1만 건을 돌파했으며, 모든 이용자에게 5만 크리스탈 쿠폰이 지급될 예정이다.

관련기사

컴투스 '서머너즈워: 러쉬' 스팀 출시.

'서머너즈 워: 러쉬'는 '서머너즈 워' IP를 기반으로 한 방치형 RPG로, 소환수와 세계관을 계승하면서 방치형 콘텐츠와 타워 디펜스 전략을 결합했다. 대규모 PvP·PvE 등 다양한 콘텐츠를 제공하며, 국내 양대 마켓 인기 게임 순위 1위, 글로벌 RPG 매출 TOP10에 오르는 등 흥행을 이어가고 있다.

컴투스는 스팀 출시를 계기로 플랫폼 저변을 넓히고, 업데이트와 이벤트로 글로벌 이용자와의 소통을 강화할 계획이다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컴투스 서머너즈워 러쉬 스팀

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

김동명 LG엔솔 사장 "美공장 건설 지연 심각한 수준 아냐"

로봇이 날 따라하고 배우네…'피지컬 AI' 시대 온다

넥슨 '2025 아이콘매치' 개막 D-1…세계 축구 레전드 집결에 기대감↑

SK, HBM4 동작속도 10Gbps 이상 구현...마이크론 발등에 불?

ZDNet Power Center