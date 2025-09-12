컴투스, '서머너즈 워: 러쉬' 스팀 글로벌 출시

컴투스(대표 남재관)는 키우기 디펜스 RPG '서머너즈 워: 러쉬'를 스팀에 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 스팀 출시로 글로벌 이용자들이 다양한 PC 환경에서 게임을 즐길 수 있게 됐다. 스팀 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 태국어 등 9개 언어를 지원한다.

출시에 앞서 진행한 스팀 위시리스트(찜) 이벤트는 목표치 1만 건을 돌파했으며, 모든 이용자에게 5만 크리스탈 쿠폰이 지급될 예정이다.

컴투스 '서머너즈워: 러쉬' 스팀 출시.

'서머너즈 워: 러쉬'는 '서머너즈 워' IP를 기반으로 한 방치형 RPG로, 소환수와 세계관을 계승하면서 방치형 콘텐츠와 타워 디펜스 전략을 결합했다. 대규모 PvP·PvE 등 다양한 콘텐츠를 제공하며, 국내 양대 마켓 인기 게임 순위 1위, 글로벌 RPG 매출 TOP10에 오르는 등 흥행을 이어가고 있다.

컴투스는 스팀 출시를 계기로 플랫폼 저변을 넓히고, 업데이트와 이벤트로 글로벌 이용자와의 소통을 강화할 계획이다.