펄어비스, AMD와 전략적 파트너십…'붉은사막' 게이밍 경험 강화

펄어비스는 AMD와 전략적 파트너십을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 파트너십 체결은 오픈월드 액션 어드벤처 '붉은사막'의 최적화된 게이밍 경험과 성공적인 글로벌 출시를 위함이라는 설명이다.

양사는 AMD의 최신 CPU와 GPU를 기반으로 붉은사막의 몰입감 있는 게임 플레이와 뛰어난 그래픽을 제공하며, 프로모션, 쇼케이스 등 다양한 출시 마케팅 활동을 전개할 계획이다.

펄어비스와 AMD는 그동안 지속적인 협력 관계를 이어왔다. 붉은사막은 게임스컴, 팍스 웨스트 등 글로벌 게임쇼에서 AMD 플랫폼 기반으로 최적화된 데모를 선보였다. 올해 2월 AMD 공식 쇼케이스에도 등장해 차세대 비주얼과 몰입형 게이밍 경험을 구현한 사례로 주목받았다.

또한 붉은사막은 AMD 피델리티FX 슈퍼 해상도 4를 비롯한 최신 기술 적용을 위해 AMD와 긴밀히 협력하고 있다.

붉은사막은 광대한 파이웰 대륙을 무대로, 주인공 클리프와 회색갈기 동료들과의 여정을 그린 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. PC와 콘솔 플랫폼에서 글로벌 동시 출시 예정이다.