[ZD SW 투데이] 데이터노우즈, '초격차 스타트업 1000+' 선정 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆데이터노우즈, '초격차 스타트업 1000+' 선정

데이터노우즈가 중소벤처기업부 주관 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트'에 최종 선정됐다. 회사는 이번 선정을 통해 차세대 AI 기반 부동산 예측모델 고도화를 추진한다.

데이터노우즈는 기존 부동산 데이터셋을 정교하게 다듬고 AI 예측모델 성능을 고도화할 계획이다. 또 수요예측모형과 공급 예측 정밀도를 향상하고 거대언어모델(LLM) 기반 자동 보고서 생성 기술을 개발해 부동산 의사결정 지원 기술 수준을 높일 예정이다.

◆씽크포비엘, '제1회 트라이톤' 대학생 참가 모집

'신뢰할 수 있는 인공지능 국제연대'와 씽크포비엘이 전국 대학생과 대학원생을 대상으로 '제1회 트라이톤' 참가자를 모집한다. 이 대회는 AI 개발 과정에서 신뢰성 입증 산출물을 평가하는 행사다.

씽크포비엘 TRAIN (사진=씽크포비엘)

참가팀은 AI 허브 데이터를 활용해 유해 콘텐츠 탐지 AI 모델을 만들고 AI 신뢰성을 갖추기 위한 단계별 활동과 산출물을 제출해야 한다. 심사는 모델 자체가 아닌 신뢰성 확보를 위한 과정과 산출물을 중심으로 이뤄지며 상위 입상자는 상금과 AI 기업 인턴십 기회를 받는다.

◆CB인사이트, '주목할 韓 AI 에이전트'로 디노티시아·베슬AI·업스테이지 선정

CB인사이트가 발표한 'AI 에이전트 기술 스택 유망 기업'에 국내 기업 디노티시아, 베슬AI, 업스테이지가 선정됐다. 이 리포트는 전 세계 135개 민간 AI 기업을 대상으로 기술력과 성장 가능성을 평가해 선별했다.

디노티시아는 벡터 데이터베이스 분야, 베슬AI는 모델 배포 및 서빙 분야, 업스테이지는 LLM 데이터 준비 플랫폼 분야에서 각각 기술력을 인정받았다.

◆핑거-삼일PwC, '스타트업을 위한 경영 핵심 이슈 세미나' 성료

핑거와 삼일PwC가 '2025 스타트업을 위한 경영 핵심 이슈 세미나'를 성공적으로 개최했다. 이번 세미나는 스타트업이 직면한 핵심 경영 과제를 주제로 실무 중심의 해법을 제시했다.

'스타트업을 위한 경영 핵심 이슈 세미나' (사진=PwC)

현장에서는 양사가 공동 개발한 전사적자원관리(ERP) 플랫폼 '스텔라'와 전문가 자문 네트워크 '팀스텔라'가 공식 소개됐다. 세미나는 회계, 세무, 법무 등 6가지 주제의 전문가 강연과 실시간 질의응답으로 진행돼 참석자들의 높은 호응을 얻었다.

◆인스피언 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업' 선정

인스피언이 고용노동부가 주관하는 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업'으로 선정됐다. 이 제도는 일자리 창출과 일자리 질 개선을 선도한 기업 100곳을 선정해 격려하는 제도다.

인스피언은 전 직원 100% 정규직 채용 등 안정적 고용 환경을 구축하고 청년 채용을 확대한 점에서 높은 평가를 받았다. 또 시차 출근제, 장기근속 포상제도 등을 마련해 일과 삶의 균형 실천을 지원한 점도 인정받았다.

◆사이냅소프트, 한국인터넷진흥협회 IT 전시회 참가

관련기사

사이냅소프트가 한국인터넷진흥협회 주최 IT 전시회에 참가해 공공행정 효율화를 위한 AI 문서 솔루션을 선보였다. 전국 지자체 정보화담당자를 대상으로 디지털 전환과 대민 서비스 혁신 방안을 제시했다.

한국인터넷진흥협회 IT 전시회 (사진=사이냅소프트)

이번 전시회에서 이 회사는 '사이냅 문서뷰어', '사이냅 에디터', '사이냅 OCR'을 핵심 제품으로 소개했다. 이 솔루션들은 공공기관의 문서 기반 업무 비효율성을 해결하는 것을 목표로 한다.