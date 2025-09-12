수이, 9월 한달간 연이어 행사 개최...한국 커뮤니티 기반 강화

블록체인 플랫폼 수이가 서울에서 9월 한달간 5개 행사에 참여하며 개발자·게이머·투자자·정부 관계자들과 만나 한국에서의 생태계 발전 현황, 수이 스택의 업데이트 내용과 한국 기업 및 커뮤니티와의 여러 최신 협업 현황에 대해 공유할 예정이라 밝혔다.

수이의 원개발사 미스틴랩스의 공동창업자 아데니이 아비오둔과 코스타스 찰키아스가 직접 방한해 수이의 한국 행사를 이끌며 KBW 기조연설을 진행할 예정이다.

또한 케빈 분 미스틴랩스 회장이 이스트포인트 컨퍼런스에서 규제 전망을 발표하는 등 핵심 경영진이 총출동한다. 오는 10일 개최되는 온체인심포지움에는 데릭 한 미스틴랩스 아시아태평양 총괄이 블록체인 인프라 및 확장성 관련 세션에 패널로 참가한다. 미스틴랩스 경영진과 더불어 크리스티안 톰슨 수이 재단 매니징 디렉터와 레베카 시몬즈 월러스 재단 경영 총괄도 주요 행사에 참석한다.

또한, 레디. 수이. 플레이!' 게이밍 쇼케이스를 통해 글로벌 IP 게임들을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고, 수이 빌더 하우스를 통해 한국 개발자 커뮤니티와의 협업 방안을 구체화할 계획이다.

아데니이 아비오둔 미스틴랩스 공동창업자 겸 CPO는 “수이는 처음부터 한국을 비롯한 아태지역에 집중해왔다. 블록체인과 게임 혁신이 바로 여기 서울에서 일어나고 있기 때문이다”며 “수이 생태계가 어떻게 실제 게임과 서비스를 지원할 수 있는지 한국에서 직접 선보이며, 개발자와 게이머, 파트너들에게 차세대 인프라에 대한 현실적인 영감을 주고 싶다”라고 말했다.