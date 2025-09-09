수이, '빌더 하우스 APAC 인 서울' 9월 25일 개최

블록체인 기업 수이(Sui)는 서울 성수동 ‘Layer 41’에서 아시아태평양 지역 공식 행사인 ‘수이 빌더 하우스 APAC 인 서울(Sui Builder House: APAC in Seoul)’을 개최한다고 9일 밝혔다.

오는 25일 개최되는 이번 행사는 혁신의 미래를 위해 영감(Inspire)을 주고 사람들을 연결(Connect)하며 함께 축하(Celebrate)하기 위해 마련하는 자리다. 이날 오후 12시 30분부터 6시 30분까지 진행된다.

특히 이번 수이 빌더 하우스는 심도 있는 학습 세션, 새로운 소식 공개 및 네트워킹 프로그램을 결합해, 한국과 아시아 전역에서 확산 중인 수이 생태계의 다양한 활용 사례를 직접 소개한다. 배달 결제부터 게임, 웨어러블까지 폭넓은 온체인 적용 사례가 논의되며, 참가자들은 수이 핵심 개발진과 업계 리더들을 가장 가까이에서 만날 수 있는 기회도 갖게 된다.

불록체인 기업 수이.

이번 행사는 최근 성황리에 마무리된 수이 서머 로드쇼와 신규 수이 허브(SuiHub) 오픈 등에 이어 아시아태평양 지역에서 지속적 투자 행보의 연장선이라고 회사 측은 설명했다.

이날 행사에는 코스타스 찰키아스(Kostas Chalkias) 미스틴랩스 공동 창업자 겸 최고정보보안책임자(CISO)·수석 암호화전문가(Chief Cryptographer)와 레베카 시몬즈(Rebecca Simmonds) 월러스 재단 경영 총괄(Managing executive)도 행사에 참석할 예정이다.

수이는 모든 사용자가 더 빠르고, 안전하며, 프라이빗하게 디지털 자산을 소유할 수 있도록 설계된 블록체인이다. 이번 빌더 하우스를 통해 그 비전이 어떻게 현실화되고 있는지를 직접 확인할 수 있을지 주목된다.