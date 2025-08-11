수이 트레저리, 4억5천만 달러 규모 PIPE 투자 유치

수이가 11일 나스닥 상장사 밀시티벤처스가 4억5천만 달러 규모의 상장사 대상 사모투자(PIPE) 거래를 완료하고, 자산 운용 전략을 SUI 매입·보유 중심으로 전환했다고 밝혔다.

밀시티벤처스는 수이를 핵심 트레저리 전략으로 삼는 최초의 상장사로, 이번 전략 전환에는 수이 재단의 투자 지원이 더해졌다. 이번 거래를 통해 투자자와 기관 시장 참여자들은 나스닥 상장 수이 트레저리 상품을 통해 수이 생태계에 직접 접근할 수 있게 됐다. 기존에 암호화폐 전문 플랫폼이나 지갑 인프라에 한정됐던 투자 경로가 대폭 확장되는 셈이다.

밀시티벤처스는 수이 재단과의 장외매매 계약 및 현물 출자를 통해 토큰당 평균 3.6389달러에 총 7천627만1천187개 수이를 트레저리에 편입했다.

이번 투자에는 빅 브레인 홀딩스, 갤럭시 디지털, 판테라 캐피털, ATW 파트너스, 일렉트릭 캐피털, GSR, 셀리니, 프로태고니스트, 파라파이 캐피털, 보더리스, dao5, 애링턴 캐피털, 콤마3 벤처스, 팰컨X, 페이퍼 벤처스, 메이븐 11, LVNA 캐피털 등 글로벌 투자사와 블록체인 인프라 기업이 참여했으며, 자산 운용은 갤럭시 에셋 매니지먼트가 담당한다.

이번 상장으로 공개 시장 투자자들은 규제된 유동성 주식형 상품을 통해 SUI에 접근할 수 있게 됐다. 최근 캐너리 캐피털과 21셰어스가 수이 ETF를 신청했으며, 그레이스케일, 반에크, 비트와이즈 등도 관련 상품을 출시하는 등 전통 금융권의 수이에 대한 관심이 확대되고 있다.

수이는 빠른 처리 속도와 기관급 인프라, 디파이(DeFi)에서 입증된 토큰 활용성을 기반으로 트레저리 운용에 적합한 블록체인으로 평가받는다.

크리스천 톰슨 수이 재단 매니징 디렉터는 “이번 행보는 시장의 수요에 부응하기 위한 것”이라며 “트레저리 상품은 전통 자본시장과 수이 생태계를 연결해 보다 쉽고 직접적인 투자 기회를 제공할 것”이라고 말했다.