KT SAT-KT-HD현대, 스타링크 활용 및 AI 기반 업무 혁신 추진

KT SAT과 KT는 HD현대와 함께 스타링크 저궤도 서비스를 활용 및 AI 기반 임직원 업무 생산성 향상에 나선다고 11일 밝혔다.

이날 3사는 서울 강남구 KT SAT 본사에서 양해각서를 체결하고 향후 선박에 스타링크 위성 솔루션을 활용한 HD현대의 디지털 AI전반의 업무 혁신에 적극 협력하고, KT의 AI기술 통한 HD현대의 업무 혁신 과제를 공동 발굴하기로 했다.

이번 협약을 통해 3사는 KT SAT의 스타링크 출시 시기에 맞춰 선박의 제조 및 인도 등 과정에서 스타링크 위성솔루션을 활용한다. KT는 저궤도 위성통신 시스템과 지상 무선 네트워크를 효율적으로 연동할 수 있는 핵심 기술을 지원하고, KT AI 기술 통한 디지털 AI전반의 업무 혁신 과제 발굴을 지원할 계획이다.

서영수 KT SAT 대표는 “이번 3사간 협력으로 스타링크 기반 HD 현대의 디지털 AI 전반의 업무 혁신을 지원하게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 KT SAT의 저궤도 위성 서비스와 KT의 AI 기술을 활용해 해양 디지털 전환 가속화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이태진 HD현대 DT혁신실장은 “선박 건조, 인도 등 전 과정에서 스타링크 저궤도 위성 서비스를 활용해 스마트 선박 기술을 고도화하는 것은 물론, 실시간 정보 공유를 통해 작업 안전성과 납기 신뢰성이 대폭 증대될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

KT SAT이 출시 예정인 스타링크 서비스는 지난 5월 국경 간 공급 협정 승인을 받았으며, 8월에는 안테나 적합성 평가를 통과함으로써 주요 법적 요건을 충족했다. 현재 KT SAT은 스타링크의 국내 공식 리셀러로서 사업 개시 시점에 맞춰 서비스를 적기에 공급할 수 있도록 준비 중이다.

KT SAT은 완성도 높은 서비스 준비 일환으로 지난 3월 무궁화위성-스타링크 결합 통신을 제공하는 엑스웨이브원 솔루션도 출시했다. 해당 솔루션은 선원 개별적으로 스타링크 데이터를 결제해 사용할 수 있는 기능도 포함하고 있어 출시 직후부터 대형선박 고객으로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.