스토익엔터테인먼트, 스펙트럴 스크림 첫 대규모 업데이트 '유령역' 공개

스토익엔터테인먼트는 자사가 개발한 호러 서바이벌 게임 ‘스펙트럴 스크림’의 9월 첫 번째 대규모 업데이트 ‘유령역(The Ghost Station)’을 공개한다고 11일 밝혔다.

스토익엔터테인먼트는 이번 유령역 업데이트를 시작으로 지속적으로 새로운 맵, 시나리오, 크리쳐를 추가해 ‘스펙트럴 스크림’을 단발성 작품이 아닌 지속 성장형 협동 호러 프랜차이즈 장기 서비스로 발전시킬 계획이다.

또한, 엑스박스 등 게임패드 적용 패치를 업데이트하여 북미, 유럽 지역 이용자 편의성을 증진시킬 계획이다.

이번 업데이트에서는 신규 맵 ‘유령역’과 신규 보스 몬스터 등이 추가된다.

이용자는 저주받은 지하철역에서 반복되는 시간의 굴레를 뚫고 생존을 모색하며, 일정 간격으로 도착하는 ‘유령 열차’를 이용해 구역 간을 오가는 독창적인 플레이가 가능하다.

맵 곳곳에 흩어진 승차권을 모아 개찰구를 열고, 최종 오브를 획득하면 탈출할 수 있다. 또한 보스 ‘굴레를 짊어진 역무원’과 함정형 몬스터 ‘Ostiumortis’가 새로운 위협으로 등장해 긴장감을 더한다..

스토익엔터테인먼트는 이번 유령역 업데이트가 단순한 추격 공포를 넘어, 환경 자체가 플레이어를 위협하는 심리적 공포를 강화했다고 설명했다.

시간 기반의 맵 구조, 전략적 선택의 기로, 고위험·고보상의 전개는 기존 호러 게임에서 경험하기 어려운 새로운 몰입감을 제공한다.

한편 이번 스펙트럴 스크림 ‘유령역’ 업데이트 기념으로 스팀에서 50% 할인 행사를 7일간 진행하며 글로벌 게임 테스트/마케팅 플랫폼 G.Round에서 게임 플레이 이벤트를 2주일 동안 진행한다.

이벤트 기간 중 게임 플레이와 레벨에 따라 경쟁 이벤트 보상과 2시간 이상 플레이 및 일정 챕터 클리어한 이용자를 대상으로 닌텐도스위치2, 스팀 기프트카드 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.