"분신도 불사"…전면 파업 돌입 HD현대重 노조, 임협 갈등 고조

임금협상을 진행 중인 HD현대중공업 노사간 갈등이 격화하고 있다.

11일 업계에 따르면 HD현대중공업 노조는 이날 오전 8시부터 전면 파업에 돌입했다. 올해 들어 11차례 부분 파업을 벌였지만, 전면 파업은 이번이 처음이다.

노조는 회사 측에 전향적인 협상안을 요구하며 파업 수위를 높이고 있다.

백호선 HD현대중공업 노조지부장은 이날 조합원들에게 “왜 휘발유까지 갖고 올라왔겠느냐”며 “노동자들의 권익을 위해서라면 분신도 불사하겠다”고 말하며 강경한 투쟁 의지를 드러냈다.

11일 고공 농성 중인 HD현대중공업 노조 지부장 (영상=HD현대중공업 노조)

전날 백 지부장은 조선소 내 40m 높이 턴오버 크레인(선박 구조물을 뒤집는 장비)에 올라 고공 농성에 들어갔다. 농성장 주변을 지키려는 조합원들과 회사 측 경비요원 사이에 물리적 충돌이 발생해, 여성 조합원 1명이 얼굴을 맞아 병원으로 이송되는 일도 벌어졌다.

같은 날 HD현대중공업, HD현대미포, HD현대삼호 등 HD현대 조선 3사 노조는 올해 두 번째 공동 파업에 나서는 등 임금 협상을 둘러싼 갈등의 강도가 한층 높아지고 있다.

HD현대중공업 노조는 오는 12일 HD현대 계열사 노조와 함께 경기도 성남 소재 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)를 찾아 상경 투쟁도 벌일 계획이다.

10일 농성장 아래서 HD현대중공업 노조 조합원과 사측 경비대가 무력 충돌하는 모습 (영상=HD현대중공업 노조)

노사는 올해 5월 상견례 이후 23차례 교섭을 이어왔고, 지난 7월에는 잠정 합의안을 도출했으나 조합원 총회에서 부결됐다. 이후에도 교섭은 계속됐지만 임금 인상 방식과 규모를 두고 평행선을 달리고 있다.

노조는 각종 수당의 기준이 되는 기본급 인상을 요구하는 반면, 사측은 수주 상황과 글로벌 경기 변수에 유연하게 대응하기 위해 격려금(일시금) 확대를 제시하고 있다. HD현대미포와 HD현대삼호는 아직 사측 제안이 나오지 않은 상태다.

최근 HD현대중공업과 HD현대미포 합병 발표 이후에는 직무 전환 배치 문제, 싱가포르 법인 설립에 따른 이익 배분 문제 등이 불거지면서 갈등은 더욱 고조되고 있다.

노조는 회사가 전향적인 협상안을 제시할 때까지 전면 파업을 이어간다는 방침이다. 업계에서는 발주가 밀려 물량이 넘치는 상황에서 생산 차질을 우려하는 목소리가 나온다. 다만, 조합원 참여율이 낮으면 피해는 제한적일 수 있다.

관련기사

HD현대중공업 관계자는 “파업 장기화는 회사와 구성원 모두에게 상처만 남길 뿐”이라며 “글로벌 경쟁이 치열한 상황에서 미래를 위해 노사가 대화를 통해 상생의 길을 찾아야 한다”고 말했다.

여성 조합원 부상과 관련해선 “노조의 크레인 불법 점거를 제지하는 과정에서 발생한 불미스러운 일에 대해 대단히 유감스럽게 생각한다”며 “원만한 교섭을 위해 노조가 불필요한 갈등을 줄이고 협상에 집중해 주기를 바란다”고 덧붙였다.