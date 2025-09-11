李 대통령 "경제 성장에 총력 기울이겠다"

이재명 대통령은 11일 “우리 경제가 다시 성장하고 대한민국이 힘차게 도약할 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’을 주제로 열린 취임 100일 기자회견에서 “앞으로 남은 4년 9개월을 도약과 성장의 시간”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “세계를 이끄는 혁신경제로 진짜 성장을 추진하고, 성장의 결실을 국민 모두가 나누는 모두의 성장을 이뤄내겠다”며 “기본이 튼튼한 사회를 구축해 국민의 삶도 빈틈없이 지켜내겠다”고 강조했다.

사진_뉴스1

이어, “당당한 실용외교로 세계 속에서 우뚝 서고 국민의 평화로운 일상을 지켜내겠다”며 “모든 국민을 아우르고 섬기는 모두의 대통령이 되겠다는 약속에 따라 통합의 정치와 통합의 국정으로 나아가겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 또 “대통령의 1시간은 5천200만 국민의 5천200만 시간의 가치가 있다는 마음으로, 분초를 아껴가며 매진했던 날들이 마치 영화 장면처럼 머릿속을 스쳐 지나간다”며 “지난 100일을 짧게 규정하자면 회복과 정상화를 위한 시간”이라고 회고했다.

그러면서 “지난 100일은 어려움도 많았지만, 하나 된 국민과 함께라면 어떤 난제도 뚫고 나갈 수 있다는 사실을 거듭 확인하는 값진 시간이었다”며 “대한민국의 민주주의 회복력에 감탄하는 외국 정상들을 보며 대한민국의 대통령이라는 사실이 더욱 뿌듯하고 자랑스러웠다”고 밝혔다.