하나금융, 미래전략산업 '로봇'에 금융 지원

하나금융그룹이 미래전략산업 중 하나인 로봇산업에 금융 인프라를 제공한다.

11일 하나금융그룹은 웨어러블 로봇 기업 '엔젤로보틱스'와 함께 '로봇과 금융의 융합을 통한 미래전략산업 공동발굴' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이승열 하나금융 부회장은 “미래 산업을 선도하는 혁신 기업의 든든한 동반자로 생산적 금융을 적극 실천할 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 말했다.

하나금융그룹은 지난 10일 오후 서울 명동사옥에서 대한민국 대표 웨어러블 로봇기업 엔젤로보틱스와 함께 생산적 금융 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 이날 행사에 참석한 이승열 하나금융그룹 부회장(사진 오른쪽)이 조남민 엔젤로보틱스 대표.

협약을 토대로 하나금융은 생산적 금융을, 엔젤로보틱스는 로봇 기술을 결합해 사회적 가치와 경제적 성과를 동시에 창출한다는 계획이다. 요양원, 장애인복지관 등에 로봇기기를 제공하고 시니어 고객에게 로봇 등을 활용한 헬스케어 서비스를 선보일 예정이다.

향후 하나금융은 로봇 혁신기업의 해외 진출을 돕고, 로봇 관련 금융서비스와 금융상품도 개발한다는 입장이다.

조남민 엔젤로보틱스 대표는 “이번 협력은 기술과 금융이 만나 산업 경계를 뛰어넘는 새로운 생태계를 여는 시작점”이라고 말했다.