SC제일은행, 영업용 차량 저공해 하이브리드로 전면 교체

SC제일은행은 영업점 및 본점에서 사용중인 영업용 차량 약 200대를 저공해 하이브리드 엔진 차량으로 전면 교체하기로 결정했다고 11일 밝혔다.

이달부터 순차적으로 교체를 시작해 오는 11월까지 하이브리드 차량 교체를 모두 완료할 예정이다.

새로 도입되는 하이브리드 차량들은 기존 휘발유 차량들보다 연간 98.24톤(약 30%)가량의 탄소 배출을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 이는 탄소 배출 저감 효과로 따지면 한국식 30년생 소나무 약 1만4천800그루(국제 일반치 기준 성목 약 4천400그루) 이상을 심는 것과 비슷한 효과를 낸다.

김윤경 SC제일은행 SCM(구매)부 이사대우는 “이번 차량 교체로 자원을 절약하고 탄소 배출을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 경영 효율도 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 SC제일은행의 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹은 탄소중립 목표를 실천하고 환경 및 사회 리스크를 관리하며 투명 경영을 실행함으로써 책임있는 기업이 되고자 노력하고 있다. 2050년 탄소중립 목표 달성을 위한 로드맵의 일환으로 2030년까지 석유 및 가스 산업 포트폴리오에서의 절대적 탄소 배출량을 29% 감축하고 2032년까지 산업용 석탄에 대한 직접적 자금조달 ‘0’을 달성한다는 목표를 추진하고 있다.