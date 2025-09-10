해상풍력 인허가 속도…범정부 해상풍력 보급 가속 TF 출범

관계 부처 역량 결집…국내 해상풍력 가속화 추진

디지털경제입력 :2025/09/10 09:24

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

산업통상자원부는 국정과제인 재생에너지 중심 에너지 대전환의 핵심 과제로 해상풍력 보급 가속화를 위해 10일 ‘범정부 해상풍력 보급 가속 TF’ 킥오프 회의를 개최했다.

해상풍력은 삼면이 바다인 국내 입지잠재력을 활용할 수 있는 대규모 재생에너지원으로서 탄소중립·AI 시대를 견인할 주력전원이자 조선·철강 등 연관 산업 파급효과가 큰 미래 핵심산업이다.

국내에서 운영 중인 해상풍력은 총 0.35GW 수준에 그치고 있으나 정부는 2022년 풍력 고정가격계약 경쟁입찰제 도입 후 총 4.1GW 규모 해상풍력 프로젝트를 선정했고, 지난 3월 해상풍력특별법을 공포하는 등 등 국내 해상풍력의 본격적인 보급을 위한 기반을 조성했다.

이호현 산업통상자원부 제2차관(왼쪽 두 번째)이 10일 서울 여의도 전력기반센터 회의실에서 '해상풍력 관계부처 TF 발족식'에서 회의를 주재하고 있다.
이호현 산업통상자원부 제2차관(오른쪽 두 번째)이 10일 서울 여의도 전력기반센터 회의실에서 '해상풍력 관계부처 TF 발족식'에서 인사말을 하고 있다.

이날 킥오프 회의에서는 초기 해상풍력 프로젝트가 성공적으로 안착하기 위해 복잡한 인허가, 인프라 부족, 금융 조달 등 애로를 해소하고 국내 해상풍력 보급 가속화 기반을 조성해 나가기로 뜻을 모았다.

이호현 산업부 제2차관은 “모든 전문가가 지금이 국내 해상풍력을 활성화할 수 있는 마지막 골든타임이라고 얘기하고 있다”면서 “낙찰된 4.1GW 규모 사업의 성공적인 정착이 앞으로 해상풍력 보급 가속화의 전체 성패를 좌우할 것”이라고 밝혔다. 이 차관은 이어 “이 시기를 실기하지 않기 위해 관계 부처 모두가 원팀이 돼 인허가 가속화, 인프라 확보, 금융지원 등 모든 역량을 결집해 나가겠다”고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
