BGF리테일, 몽골에 친환경·고효율 게르 설치 지원

CU를 운영하는 BGF리테일이 유니세프 ‘사랑의 동전 모으기 캠페인’을 통해 모은 기부금으로 몽골의 친환경·고효율 게르(Ger) 설치 지원 사업을 진행했다고 11일 밝혔다.

BGF리테일은 지난 9일 CU 가맹점주, 유니세프 한국위원회와 함께 몽골을 방문해 친환경·고효율 게르 지원 사업의 성과를 점검하고 현지 기후변화 전문가들을 만나 향후 협력 방안에 대한 내용을 논의했다.

또 기후변화 대응 활동에 참여하고 있는 몽골 청소년들과 함께 봉사활동을 펼쳤으며 자치구 관계자들을 만나 몽골의 대기오염 저감 대책, 청정 기술 도입 등에 대한 회의를 진행했다.

BGF리테일 임직원, CU 가맹점주, 유니세프 직원이 친환경 게르 사업 현장에서 기념 촬영을 하고 있다. (제공=BGF리테일)

몽골은 극심한 대기 오염과 기후 위험이 사회적 문제로 대두되고 있다. 특히 이동식 게르에서 석탄 난로를 사용하는 몽골의 전통 난방 방식으로 인해 아동들의 건강이 큰 위협을 받고 있는 상황이다.

이런 문제를 해결하기 위해 BGF리테일은 2021년 ‘몽골 친환경·고효율 게르 설치 사업 지원 업무협약’을 체결해 1천560개 가구와 9개의 유치원에 ‘친환경 고효율 난방 솔루션’ 설치를 지원해 아동들의 거주 환경을 개선하고 있다.

BGF리테일은 해당 사업의 가시적인 성과를 확인하고 사업 지원을 연장했다. 유니세프 한국위원회를 통해 향후 3년간 50만 달러(6억9천만원)를 기부해 몽골 내 1천개 이상의 가구와 유치원 10곳에 친환경·고효율 게르 설치를 지원하게 된다.

기부금 중 일부는 BGF리테일이 지난 2011년부터 펼치고 있는 ‘사랑의 동전 모으기 캠페인’을 통해 마련한다. 전국 CU에 비치된 사랑의 동전 모금함에는 연평균 2억원 이상의 따뜻한 마음이 모이고 있으며 BGF리테일은 프로젝트 마다 1억원을 추가 기부하고 있다.

이렇게 모인 기부금은 몽골 친환경·고효율 게르 설치, 베트남 아동 친화 도서관 건립 등 전 세계 도움이 필요한 어린이들을 위해 쓰이고 있다.