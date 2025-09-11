NASA "화성에서 확실한 생명체 흔적 발견" [우주로 간다]

미국 항공우주국(NASA)이 화성에서 생명체 흔적을 발견했다고 발표했다.

스페이스닷컴 등 외신 보도에 따르면, NASA는 10일(현지시간) 기자회견을 열고 "(이번에 찾은 것이) 화성에서 발견한 가장 확실한 생명체의 흔적일 가능성이 있다”고 평가했다. 해당 연구 결과는 국제학술지 네이처에 실렸다.

암석 샘플서 특이한 반점 발견

NASA 연구진은 화성 탐사로버 퍼시비어런스가 지난해 7월 채취한 25번째 암석 샘플 ‘사파이어 캐니언’을 분석했다. 이 샘플은 예제로 크레이터 내 하천 계곡 네레트바 발리스에 위치한 셰야바 폭포에서 채취된 것이다. 네레트바 발리스는 약 30억 년 전 물의 흐름으로 형성된 너비 400m의 계곡으로 알려져 있다.

퍼서비어런스 로버가 셰아바 폭포 바위에서 발견한 표범 무늬 반점을 확대한 사진(출처=NASA/JPL-칼텍/MSSS)

NASA 과학자들은 예제로 분화구의 고대 호수 삼각주가 과거 미생물 생명체의 흔적을 찾기에 가장 적합한 장소라고 믿고 있다. 때문에 이곳에서 채취된 사파이어 캐니언은 연구진들의 관심을 받아왔다.

연구진은 이 암석에서 다양한 색의 반점들을 발견했는데, ‘양귀비 씨앗’이라고 부르는 작은 검은 점들이 더 큰 ‘표범 무늬’ 반점들 사이에 흩어져 있다. NASA 과학자들은 이러한 무늬가 고대 생명체 흔적일 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔다.

기자회견에는 NASA 과학 임무국 부국장 니키 폭스, 화성탐사 수석 과학자 린지 헤이스, 퍼시비어런스 프로젝트 과학자 케이티 스택 모건, 오늘 발표된 해당 논문의 주저자이자 미국 스토니브룩 대학 행성 과학자 조엘 휴로위츠가 참석했다.

셰야바 폭포의 근접 촬영 이미지. 작은 반점과 표범 무늬 반점이 보인다. (출처= JA Hurowitz 외)

조엘 휴로위츠는 “이런 특징은 퇴적 당시 화학 반응이 일어났음을 보여준다”며 “반점은 미생물이 유기 탄소, 황, 인을 에너지원으로 사용했을 경우 남길 수 있는 흔적”이라고 설명했다.

니키 폭스 NASA 부국장은 "그것이 실제로 무엇인지 확실히 알 수는 없으며, 이번 1차 분석으로 끝내지 않을 것”이라고 설명했다. 이 샘플의 특징이 생물학적 과정을 통해 발생했는지 확인하기 위해서는 추가 연구가 필요하다.

화학적 단서 포착

연구진은 퍼시비어런스의 레이저 분석 장비 ‘셜록(SHERLOC)’을 통해 수집한 데이터를 분석해 탄소 기반 물질의 존재를 확인하는 ‘G-밴드’ 신호를 확인했다. 연구진은 이를 유기물 존재를 가리키는 ‘결정적 지표’라고 강조했다.

화성탐사 로버 ‘퍼시비어런스’ (사진=NASA)

또한, 퍼시비어런스에 장착된 X선 지표화학 장비 PIXL로 셰야바 폭포 암석의 화학 성분을 지도화한 결과, 철 성분이 풍부한 두 가지 광물인 비비안이트(vivianite)와 그레가이트(greigite)의 흔적이 발견됐다.

휴로위치는 "지구 퇴적물에서 이와 같은 특징들을 발견될 때, 해당 광물들은 유기물을 소비하는 미생물 대사의 부산물로 생성되는 경우가 많다"며, "다만 이번 탐사에서 수집한 데이터만으로는 다른 비생물학적 방식으로 이런 특징이 형성됐을 가능성도 완전히 배제할 수 없다"고 설명했다.

“암석 샘플, 지구로 가져와야”

연구진은 사파이어 캐니언의 반점이 실제로 생물학적 기원을 가진 것인지 확인하려면 샘플을 지구로 가져와야 한다고 강조했다. 현재 NASA와 유럽우주국(ESA)은 퍼시비어런스의 샘플을 회수하기 위한 화성 샘플 회수(MSR) 임무를 준비 중이나 예산 문제와 이무 복잡성으로 인해 프로젝트는 지연되고 있다.

더욱이 트럼프 대통령이 제안한 2026 회계연도 예산안에는 MSR 임무 예산이 포함되지 않은 상태다. 미국 하원 세출위원회가 지난 7월 MRS 추진을 위해 2026 회계연도 예산안에 새롭게 3억 달러를 배정했지만 관련 법안은 아직 의회를 통과하지 못한 상태다.