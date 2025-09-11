SEC, 블랙록·프랭클린 템플턴 가상자산 ETF 승인 결정 또 연기

미국 증권거래위원회(SEC)가 블랙록과 프랭클린 템플턴이 제출한 가상자산 상장지수펀드(ETF) 신청에 대한 결정을 다시 연기했다고 미국 가상자산 매체 코인텔레그래프가 11일(현지시간) 보도했다.

SEC가 공개한 문서에 따르면 프랭클린 템플턴의 이더리움 스테이킹 ETF 개정안은 10월 30일, 솔라나 및 XRP ETF는 11월 14일로 심사 마감일이 미뤄졌다.

블랙록이 제출한 아이셰어스(iShares) 이더리움 트러스트의 스테이킹 관련 개정안에 대한 결정은 10월 30일 진행된다.

미국 증권거래위원회 로고

SEC는 이번 연기 조치가 추가적인 심사 시간 확보를 위한 것이라고 밝으나 심사 방향에 대한 내용은 밝히지 않았다.

앞서 SEC는 도지코인을 기반으로 한 비트와이즈 ETF, 헤데라 기반 그레이스케일 ETF 승인 결정도 11월 12일로 연기한 바 있다.

현재 SEC가 심사 중인 가상자산 관련 ETF는 92건 이상에 달한다.