XRP, SEC-리플 합의 발표 후 급등세...추가 상승 기대감까지 ↑

XRP, SEC와 5년 법정 분쟁 종식…합의 발표 후 급등세, 추가 상승 기대감 확산

가상자산 리플(XRP)이 미국 증권거래위원회(SEC)와의 오랜 법정 분쟁을 마무리했다. 8월 8일(현지시간) SEC와 리플이 항소를 철회하고 합의에 도달했다는 소식이 전해지자, XRP 가격은 단숨에 급등하며 투자심리가 살아났다.

코인게코에 따르면 9일 오전 XRP 가격은 3.30달러로, 일주일 새 10.7% 상승했다. 차트상 XRP는 지난주 초 2.80달러 부근에서 거래되다 8일 합의 소식이 전해진 직후 매수세가 급격히 유입되며 3.30달러를 돌파했다. 시가총액은 약 1천953억 달러로 글로벌 가상자산 시가총액 3위를 기록하고 있다.

리플 로고

이번 합의로 SEC와 리플의 5년간의 분쟁은 사실상 막을 내렸다. 양측은 합의를 통해 제2순회항소법원에 공동으로 항소 철회를 신청했으며 공개 거래소를 통한 리테일 판매는 증권이 아니지만 기관 대상 판매는 증권법 위반이라는 내용을 담은 1심 판결에 따르기로 합의했다.

시장에서는 이번 합의를 규제 불확실성 해소의 신호로 받아들이고 있다. 비트겟이 라이언 리 수석 애널리스트는 “리플의 경쟁력 있는 송금 인프라와 제도적 명확성, 기관 투자 관심의 확산이 결합된다면 XRP 가격은 장기적으로 10~15달러까지 오를 수 있다”고 전망했다.

또한 네이트 제라시 ETF스토어 대표는 이번 합의가 블랙록의 XRP 스팟 ETF 추진 가능성을 촉진할 수 있다고 평가하기도 했다. 다만 블랙록은 현재로서는 XRP와 솔라나 현물 ETF 출시 계획이 없다고 입장을 전한 바 있다.

한편 블룸버그 수석 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 “블랙록은 이미 비트코인·이더리움 ETF로 만족할 수 있으며, 더 많은 상품 출시에는 '수확 체감의 법칙'이 작용할 것”이라고 지적했다. 추가로 XRP ETF 같은 새로운 상품을 내더라도 얻을 수 있는 투자자 유입 효과나 수익 증가폭이 이전보다 훨씬 작을 것이라는 의미다.