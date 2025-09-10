학생 디지털 문해력 높인다… 한컴-충북교육청 맞춤형 타자 학습 협력

한글과컴퓨터(이하 한컴)가 충청북도교육청과 손잡고 학생들의 디지털 기초 역량 강화를 위한 협력에 나섰다.

온라인 타자 연습 서비스 '한컴타자'를 충북교육청의 디지털 교수학습 플랫폼 '다채움'과 연계해, 학생 맞춤형 학습 환경을 지원하는 것이 이번 협약의 핵심이다.

한컴과 충북교육청은 충북교육청 교육감실에서 김연수 한컴 대표와 윤건영 교육감을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

윤건영 충청북도교육감(왼쪽)과 김연수 한컴 대표(이미지=한글과컴퓨터)

이번 협약으로 충북 소속 학생·교직원·학부모는 별도의 로그인이나 광고 없이 다채움 플랫폼을 통해 '채움타자' 서비스를 안정적으로 이용할 수 있게 됐다. 또한 충북교육청이 제공하는 다양한 교육 콘텐츠와 연계한 맞춤형 타자 학습도 가능해진다.

'한컴타자'는 설치나 로그인 절차 없이 바로 사용할 수 있는 온라인 타자 연습 서비스로, 체계적인 타자 연습과 학습 게임, 온라인 필사 기능을 제공한다. 이를 통해 학생들은 문서 작성 능력과 정보 활용 능력을 자연스럽게 키울 수 있으며, 디지털 기초 소양을 확립하는 데 효과적이라는 평가를 받는다. 특히 이번 협약은 시도교육청 차원에서 추진 중인 'AI 시대 미래교육' 플랫폼 사업과도 맞물려, 공교육 현장에서 활용도가 크게 확대될 전망이다.

윤건영 충북교육감은 "학생들이 즐겁게 참여할 수 있는 채움타자를 통해 디지털 기초 학습 능력이 더욱 커지길 기대한다"며 "AI 시대를 대비한 미래교육을 위해 교육 현장을 계속해서 적극 지원하겠다"고 말했다. 김연수 한컴 대표는 "충북교육청과의 이번 협력은 학생들의 디지털 역량을 높이고 미래 교육 환경을 준비하는 의미 있는 계기"라며 "한컴타자를 비롯한 다양한 디지털 서비스를 통해 쉽고 재미있게 학습할 수 있는 방안을 강화하겠다"고 밝혔다.