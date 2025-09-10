벤츠 GLC 300 4MATIC 등 조향장치 부품 불량…자발적 리콜

국토교통부는 현대자동차·포드세일즈서비스코리아·디앤에이모터스·메르세데스-벤츠코리아·스텔란티스코리아에서 제작·수입·판매한 16개 차종 4만380대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 9일 밝혔다.

현대 팰리세이드 등 2개 차종 2만7천656대는 보닛 잠금장치 강건성 부족으로 16일부터 시정조치에 들어간다.

벤츠 GLC 300 4MATIC(위)과 결함장치(스티어링 카플링 볼트)

벤츠 GLC 300 4MATIC 등 10개 차종 904대는 조향장치 부품 체결 불량으로 12일부터 시정조치에 들어간다.

포드 익스플로러 등 2개 차종 5천984대는 안전벨트 버클 고정 볼트 조립 불량으로 5일부터 시정조치를 진행하고 있다.

디앤에이모터스 UHR125 5천512대는 동력장치 내 교류발전기 홀센서 제조 불량으로 10일부터 시정조치한다.

스텔란티스 짚랭글러 차종 324대는 원격 시동 안테나 케이블 조립 불량으로 5일부터 시정조치를 진행하고 있다.

한편, 차량 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호나 차대번호를 입력하면 확인할 수 있다.