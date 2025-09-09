클라우드플레어 "6개월 걸리는 AI 앱 개발, 3일로 단축"

"우리 개발 플랫폼은 애플리케이션 구축과 운영 방식을 가장 단순화한 형태입니다. 평소 6개월 걸리던 인공지능(AI) 서비스 출시를 3일로 줄인 사례도 있습니다. 앱 배포와 AI 추론·운영을 한 번에 처리할 수 있기 때문입니다."

데인 크네히트 클라우드플레어 최고기술책임자(CTO)는 9일 조선팰리스 서울 강남에서 열린 기자간담회에서 자체 개발 플랫폼 특장점을 이같이 밝혔다.

클라우드플레어의 개발 플랫폼은 전 세계 엣지에서 코드를 실행하는 서버리스 환경서 작동한다. 데이터와 메시징, AI 도구를 통합 제공한다. 개발자는 서버를 직접 관리하지 않아도 전 세계 네트워크로 앱을 자동 실행·배포할 수 있다.

데인 크네히트 클라우드플레어 최고기술책임자(CTO).

크네히트 CTO는 해당 플랫폼 특장점으로 높은 자원·비용 효율성을 꼽았다. 그는 "보통 기업이 아마존웹서비스(AWS) 등 하이퍼스케일러 플랫폼에서 그래픽처리장치(GPU)를 빌려도 실제 쓰는 시간은 약 30%에 그친다"며 "이때 대규모 자원 낭비가 발생한다"고 지적했다. 이어 "우리 플랫폼은 GPU가 실제 작동할 때만 요금이 책정된다"며 "자원과 비용 모두 절약할 수 있다는 이점이 있다"고 강조했다.

그는 애플리케이션 배포 단순화도 플랫폼 특장점으로 꼽았다. 그는 "보통 기업이 새 AI 앱을 내놓을 때 어느 지역에서 얼마나 활용될지 예측하기 어렵다"며 "우리 플랫폼은 지역 선택과 규모 조정을 자동 처리한다"고 강조했다. 예를 들어 앱 사용자가 몰리면 바로 배포 지역·규모가 자동 늘어나는 식이다. 이에 개발팀은 인프라 계산 대신 서비스 기능 개선에 시간을 쏟을 수 있는 셈이다.

크네히트 CTO는 클라우드플레어 개발자 플랫폼이 우수한 사용 경험을 갖췄다고 강조했다. 그는 "개발자가 기존보다 AI 앱을 빠르게 만들어 배포할 수 있는 환경을 제공한다"며 "코드·앱 출시 속도를 획기적으로 높인다"고 덧붙였다.

크네히트 CTO는 플랫폼 활용 예시로 페이팔 사례를 공개했다. 페이팔은 클라우드플레어 플랫폼에 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 구축해 에이전트형 서비스를 업무에 적용했다.

결과적으로 에이전트는 송장 데이터를 분석해 결제 진행 상황을 확인하는 기능을 탑재했다. 연체 여부를 판단하고 필요한 후속 조치까지 수행할 수 있다. 전체 작업 시간은 3일 걸렸다. 그는 "페이팔이 타사 플랫폼으로 해당 서비스를 구현했다면 6개월 정도 걸렸을 것"이라며 "이때 대규모 자원과 높은 비용이 들었을 것"이라고 예측했다.

크네히트 CTO는 "에이전틱 AI 시대 개발 관건은 비용과 속도"라며 "앞으로 자체 MCP를 추가 개발하는 등 개발자 업무 효율성 높이기에 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.