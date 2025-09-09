마티카 바이오, 美기업과 아데노연관바이러스 벡터 생산 계약

마티카 바이오테크놀로지가 미국 유전자치료제 개발사인 서지엄 바이오사이언스와 아데노연관바이러스(AAV) 벡터 개발·생산에 대한 CDMO 계약을 체결했다.

계약에 따라 마티카 바이오는 AAV 벡터 개발에 필요한 공정·분석법을 개발, 벡터를 생산해 서지엄 바이오에 제공하게 된다.

차바이오텍 자회사인 마티카 바이오는 지난 2022년 한국 기업으로는 처음으로 미국 텍사스주 칼리지스테이션에 CGT CDMO 시설을 준공했다. 회사는 CGT의 핵심 원료인 바이럴 벡터(viral vector)를 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다.

마티카 바이오 (사진=차바이오텍)

2023년 6월에는 자체 세포주 ‘마티맥스(MatiMax)’를 개발해 바이럴 벡터 생산효율을 높였다. 작년 미국 현지 바이오기업 10곳과 100억 원 규모의 수주 계약을 맺었다. 올해는 상반기에 이미 100억 원 규모의 수주를 달성, 연말까지 수주 목표액 200억 원을 초과 달성할 것으로 기대하고 있다.

다니엘 깁스 서지엄 바이오 대표는 “마티카 바이오와 협력해 유전자 치료가 필요한 사람들에게 혁신적인 치료제를 제공할 수 있길 기대한다”라고 밝혔다.

폴 김 마티카 바이오 대표도 “서지엄 바이오와 유전자치료제의 생산 효율성·확장성·접근성을 높이는 데 기여할 것”이라고 전했다.